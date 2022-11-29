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中央政法委：依法打擊敵對勢力滲透破壞活動 堅決維護國家安全

國情動向 22:00 2022/11/29

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中央政法委召開全體會議，強調依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，堅決維護國家安全和社會穩定。

據新華社報道，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清今日（28日）主持召開中央政法委員會全體會議，傳達學習黨中央近期決策部署。會議強調，政法機關要以有力舉措貫徹落實黨的二十大精神，堅決維護國家安全和社會穩定。

會議圍繞黨的二十大報告涉政法工作部署要求，研究政法機關今後一個時期貫徹落實的任務目標、具體舉措，要求全面貫徹黨的二十大精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，深入貫徹習近平法治思想和總體國家安全觀，強化底線思維和鬥爭精神，加快建設更高水平的平安中國、法治中國，以政法工作現代化保障中國式現代化。

會議強調，要堅持以人民為中心，提高政治站位，不斷增強政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。要及時疏導化解矛盾糾紛，幫助解決人民群眾實際困難。要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。

會議研究了安全生產工作，強調要推動各地區各職能部門落實安全生產主體責任，全面排查整治風險隱患，堅決防範和遏制重特大事故發生，保障人民生命財產安全。

維穩措施顯著升級 北京等地據報未見示威

多地續有民眾抗議封控 BBC稱記者上海採訪被帶走（多圖，有片）

責任編輯：袁瑋婧

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