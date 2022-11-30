內地11月官方製造業、非製造業PMI均遜預期

內地11月份官方製造業PMI報48，按月回落1.2個百分點，創7個月新低；非製造業PMI報46.7，回落2個百分點。兩均數據均低於榮枯線，並差過市場預期。官方指， 製造業下行壓力加大， 非製造業景氣水平走低。 受國內疫情點多面廣頻發，國際環境更趨複雜嚴峻等多重因素影響，中國經濟景氣水平有所回落。

｜11月｜預期｜10月

製造業PMI ｜48.0｜49.0｜49.2

非製造業PMI ｜46.7｜48.0｜48.7

綜合PMI ｜47.1｜ ｜49

製造業方面，構成PMI的5個分類指數均低於榮枯線，生產指、新訂單、原材料庫存、從業人員，以及供應商配送時間等5項指數，比上月下跌0.4至1.8個百分點不等。按企業規模劃分，大、中、小型企業PMI分別為49.1% 、48.1%和45.6% ，比上月下跌1.0 、0.8和2.6個百分點，同樣均低於榮枯線。

同時，部分行業仍保持擴張，包括農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、醫藥、電氣機械器材等行業PMI和生產經營活動預期指數繼續位於景氣區間。

非製造業方面，部分地區受疫情影響較大，市場活躍度降低，商務活動指數降至45.1%，低於上月1.9個百分點。調查的21個行業中，有15個位於收縮區間，其中道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、文化體育娛樂等接觸性聚集性行業商務活動指數低於38.0%，行業業務總量明顯回落。在「雙十一」促銷活動帶動下，快遞需求量明顯上升，郵政業商務活動指數升至55.4%，位於較高景氣區間；貨幣金融服務、保險等金融行業均高於57.0%，業務總量較快增長。

責任編輯：陳建錫