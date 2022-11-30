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神舟十五號航天員進駐中國太空站 首次實現「太空會師」

社會熱點 11:14 2022/11/30

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昨晚發射升空的神舟十五號載人飛船，與中國太空站組合體完成自主快速交會對接。神舟十五號三名航天員順利進駐太空站，兩個航天員乘組首次實現「太空會師」。

中國載人航天工程辦公室表示，神舟十五號載人飛船入軌後，於今早5時42分，成功對接太空站天和核心艙前向端口，整個對接過程歷時約6.5小時。

載人飛船與太空站組合體完成自主快速交會對接後，神舟十五號三名航天員費俊龍、鄧清明和張陸打開返回艙艙門，在太空站內的神十四航天員打開節點艙前向艙門平衡閥，神十五乘組隨即經節點艙進入天和核心艙，與在場迎接的神十四航天員互相擁抱問好。

神舟十四號乘組陳冬 成中國首位在軌時間逾200天航天員

夢天實驗艙完成轉位 中國太空站「T」字基本構型組裝完成

稍後兩個航天員乘組將在太空站進行首次在軌輪換。期間，6名航天員將共同在太空站工作生活約5天時間，完成各項既定任務和交接工作。

搭載神舟十五號載人飛船的長征二號F遙十五運載火箭，昨晚11時08分在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，神舟十五號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。

這是中國載人航天工程立項實施以來的第27次飛行任務，也是進入空間站階段後的第4次載人飛行任務。此次發射成功標誌著太空站關鍵技術驗證和建造階段規劃的12次發射任務全部圓滿完成。

責任編輯：易燕丹

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