英國就BBC記者事件傳召華使 中方：絕不接受無理指責

英國外交部就英國廣播公司（BBC）記者在上海採訪封控抗議期間，被警方逮捕毆打事件，傳召中國駐英國大使鄭澤光。鄭澤光發表聲明，指英方聲稱該名記者被中國警方「逮捕毆打」，完全是歪曲事實、惡意詆毀，中方絕不接受這種無理指責。

鄭澤光指出，27日晚，上海警方為維護社會秩序，依法勸離某路口現場聚集人員，其中包括一名BBC駐上海記者。當時，這名記者一直未向警方表明記者身份，且拒絕配合警方執法行動。警方將其強制帶離並開展必要身份核查，之後讓其離開，有關程序完全在法律法規框架下進行。

多地續有民眾抗議封控 BBC稱記者上海採訪被帶走（多圖，有片）

中國外交部斥BBC潑髒水 據報英國召見中國駐英大使（更新版）

鄭澤光強調，外國記者在中國依法享有新聞報道權利，同時必須遵守中國法律法規，報道採訪時應提前出示記者證，不得從事與記者身份不符的活動，這對於任何媒體都不例外，與所謂新聞自由亦無關聯。奉勸英方加強對英國媒體駐華記者的教育，要求他們遵守當地法律法規和新聞職業道德，不得從事與記者身份不符的活動，並敦促英方尊重事實，謹言慎行，停止玩弄雙重標準。

BBC周日表示，旗下一名記者在上海採訪反防疫措施示威期間，被在場警察拘捕及毆打。英國外相祁湛明（James Cleverly）指事件令人深感擔憂，強調保護新聞自由是英國信仰的核心，傳媒不受干擾以及毋須懼怕受襲擊是非常重要。

責任編輯：易燕丹

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