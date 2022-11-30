中銀料內地全年GDP增3.2% 疫情拉低2.8個百分點

中國銀行研究院發布報告指，內地今年GDP增速預計約3.2%，整體被疫情拉低2.8個百分點，疫情防控難度、管控措施擾動經濟，是拖累增長的重要原因。明年需求收縮等三重壓力仍然存在，財政政策將是重要發力點，但要視乎疫情等因素變化，樂觀預計GDP增速可達6.6%，悲觀情況下則看3.6%左右。

報告指疫情及管控措施是拖累今年經濟的主因，全年增速料為3.2%，第四季度則為3.8%。優化防控20條措施釋放較強的政策調整訊號，疫情防控措施或將更優化，有利於各項生產生活的逐步恢復，房地產市場逐步改善，高技術製造業等較快增長，疊加今年低基數，明年宏觀經濟各項指標將有所回升。

報告根據多種因素變化，作出悲觀、基準、樂觀三種預測。悲觀情況下，疫情持續爆發，人口流動仍較大範圍受限，供需低迷，明年GDP將增長3.6%左右。基準情況下，疫情形勢整體可控，對經濟影響逐步減弱，增長5.3%左右；樂觀情況下，疫情及管控措施影響大幅減弱，供需加快恢復，增長6.6%左右。

經濟恢復需政策支持

盡管內地經濟明年將延續恢復性增長，但仍面臨內需回升基礎不牢固、產業鏈供應鏈安全、外部經濟金融市場波動的外溢風險等挑戰。作為換屆之年，做好各項政策的銜接，確保政策連續性、穩定性至關重要。經濟持續恢復需政策支持，財政政策仍將是重要發力點，貨幣政策宜延續穩中略偏寬鬆的方向。

另外，考慮到美國聯儲局明年將繼續加息，要關注其政策變化的外溢效應，合理引導市場預期，維持境內金融市場與人民幣滙率的基本穩定。

責任編輯：陳建錫