  • 24°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 14:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中銀料內地全年GDP增3.2% 疫情拉低2.8個百分點

經濟脈搏 13:20 2022/11/30

分享：

分享：

中國銀行研究院發布報告指，內地今年GDP增速預計約3.2%，整體被疫情拉低2.8個百分點，疫情防控難度、管控措施擾動經濟，是拖累增長的重要原因。明年需求收縮等三重壓力仍然存在，財政政策將是重要發力點，但要視乎疫情等因素變化，樂觀預計GDP增速可達6.6%，悲觀情況下則看3.6%左右。

報告指疫情及管控措施是拖累今年經濟的主因，全年增速料為3.2%，第四季度則為3.8%。優化防控20條措施釋放較強的政策調整訊號，疫情防控措施或將更優化，有利於各項生產生活的逐步恢復，房地產市場逐步改善，高技術製造業等較快增長，疊加今年低基數，明年宏觀經濟各項指標將有所回升。

報告根據多種因素變化，作出悲觀、基準、樂觀三種預測。悲觀情況下，疫情持續爆發，人口流動仍較大範圍受限，供需低迷，明年GDP將增長3.6%左右。基準情況下，疫情形勢整體可控，對經濟影響逐步減弱，增長5.3%左右；樂觀情況下，疫情及管控措施影響大幅減弱，供需加快恢復，增長6.6%左右。

經濟恢復需政策支持

盡管內地經濟明年將延續恢復性增長，但仍面臨內需回升基礎不牢固、產業鏈供應鏈安全、外部經濟金融市場波動的外溢風險等挑戰。作為換屆之年，做好各項政策的銜接，確保政策連續性、穩定性至關重要。經濟持續恢復需政策支持，財政政策仍將是重要發力點，貨幣政策宜延續穩中略偏寬鬆的方向。

另外，考慮到美國聯儲局明年將繼續加息，要關注其政策變化的外溢效應，合理引導市場預期，維持境內金融市場與人民幣滙率的基本穩定。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 疫情 GDP 中國

下一篇文章

內地11月官方製造業、非製造業PMI大遜預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地嚴審核酸檢測企業上市 翌聖生物突遭取消審議
內地嚴審核酸檢測企業上市 翌聖生物突遭取消審議
建銀國際栗潛心：應對世紀挑戰 堅定不移推進「一帶一路」
建銀國際栗潛心：應對世紀挑戰 堅定不移推進「一帶一路」
憧憬防疫放寬 滬指收升2.3%重回3100點 房地產旅遊股領漲
憧憬防疫放寬 滬指收升2.3%重回3100點 房地產旅遊股領漲
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
高盛料內地經濟續受疫情拖累 或明年這時間結束清零
高盛料內地經濟續受疫情拖累 或明年這時間結束清零
內地11月官方製造業、非製造業PMI大遜預期
內地11月官方製造業、非製造業PMI大遜預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款