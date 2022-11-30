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內地未成年網民達1.91億 不良訊息以炫富內容佔比最高

社會熱點 13:56 2022/11/30

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共青團中央維護青少年權益部、中國互聯網絡信息中心（CNNIC）聯合發布《2021年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》，顯示2021年中國未成年網民規模達1.91億，未成年人互聯網普及率達96.8%。

內地未成年人觸網低齡化趨勢明顯。報告顯示， 2021年內地小學生互聯網普及率達95%，較2020年提升2.9個百分點。在未成年網民中，有38.3%在上網過程中遭遇過不良或消極負面信息，其中佔比最高的是炫耀個人財富或家庭背景（21.2%），宣揚不勞而獲、躺平思想（16.3%）等消極負面的內容，血腥暴力內容的比例也達到15.8%。

網信辦推進「清朗」行動 嚴打虛假粉絲等5大帳號亂象

內地加強網絡文明建設 要求健全防範青少年沉迷網絡機制

另外，報告調查發現，2021年未成年網民經常在網絡上聽音樂、玩遊戲、看影片及直播的比例，較2020年均有不同程度的下降。2021年6月，中央網信辦在全國範圍內開展「清朗·『飯圈』亂像整治」專項行動，推動未成年網民經常參與網上粉絲應援行為的比例從2020年的8%下降至2021年的5.4%，減少近三分之一。

2019年以來，各大影音、社交、遊戲等網絡平台陸續推出青少年模式，在幫助未成年人減少網絡依賴和網絡不良信息方面發揮了積極作用。調查發現，盡管85.9%的未成年人和91.6%的家長都知道青少年模式，但設置過青少年模式的未成年人和家長均不到五成，四成家長認為青少年模式效果不夠明顯，一成未成年網民表示對青少年模式不滿意。未成年人遊戲賬號管理趨於嚴格，但有31.9%的未成年網民使用家長賬號玩過遊戲。

責任編輯：易燕丹

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