美報告料中國2035年擁1500枚核彈頭 

美國國防部發表年度「中國軍力報告」，稱中國正在擴大核力量，預期到2035年將擁有1,500枚核彈頭。報告又指，解放軍將持續對台灣施加軍事壓力，雖然沒有即時武力攻台的跡象，但相信北京的目標是在2027年之前具備發動攻勢的能力。

美國國防部向國會提交長達170頁的年度「中國軍力報告」，分析中國的戰略、軍隊能力、軍事影響力擴張、對台戰略等。當中提到，解放軍去年進行135次彈道導彈試射，數目超過全球同期的試射總和；亦有進行發新型高超音速導彈試驗。

美國國防部估計，中國目前擁有超過400枚核彈頭，如果延續現時的核擴張步伐，預期到2030年核彈頭數目將增至1,000枚，並在2035年達到1,500枚的水平。美國一名國防高層官員說，中國迅速發展核武庫，規模之大無法掩蓋，令人質疑是否在某程度上，改變以精簡和有效威懾為前提的戰略。

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根據獨立機構斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，美國目前擁有約3,700枚核彈頭，數量遠高於中國。



台海局勢方面，美方報告指，北京將增加對台軍事壓力。雖然沒有跡象顯示解放軍會在短期內武力攻台，不過相信北京會在2027年前加快整合軍力，預計對台採取4類軍事行動，包括海空封鎖、有限度武力或脅迫行動、空中和導彈攻擊，甚至對台發動兩棲入侵等攻勢。

在北京，國防部曾經批評美方發表相關軍力報告是罔顧事實、充斥偏見，捏造所謂「中國軍事威脅」，無端指責中方在核領域的力量建設。另強調，中方堅決反對美方打「台灣牌」搞「以台制華」，堅決反對任何外部勢力介入台灣事務。

責任編輯：易燕丹

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