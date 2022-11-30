前中共總書記江澤民在上海病逝 享年96歲

前中共總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民患白血病合并多臟器功能衰竭，搶救無效，於今日（11月30日）12時13分在上海逝世，享年96歲。即日起，北京天安門、新華門、人民大會堂、 外交部 、 香港及澳門中聯辦，以及駐外使領館下半旗誌哀。 香港中聯辦等設靈堂，接待港澳和駐在國弔唁。

中共中央發表《告全黨全軍全國各族人民書》指，江澤民是中國享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。

二十世紀八十年代末九十年代初，國際國內發生嚴重政治風波，世界社會主義出現嚴重曲折，中國社會主義事業發展面臨空前巨大的困難和壓力。在這個決定黨和國家前途命運的重大歷史關頭，江澤民同志帶領黨的中央領導集體，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，旗幟鮮明堅持四項基本原則，維護國家獨立、尊嚴、安全、穩定，毫不動搖堅持經濟建設這個中心，堅持改革開放，捍衛了中國特色社會主義偉大事業，打開了中國改革開放和社會主義現代化建設新局面。

籌備十六大期間，江澤民主動提出為了黨和國家事業長遠發展，為黨和國家長治久安，不再擔任中央領導職務，並從中央委員會退下來，以利於促進黨和國家高層領導新老交替，從領導崗位上退下來以後，江澤民堅決擁護和支持黨中央工作，關心中國特色社會主義偉大事業，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

《告全黨全軍全國各族人民書》又讚揚江澤民目光遠大、審時度勢，總是從中國和世界發展大勢、從黨和國家工作全局出發觀察和思考問題，不斷推進理論創新和其他各方面創新，腳踏實地而又開拓進取推進黨和國家各項工作。江的逝世是不可估量的損失，黨中央號召全黨全軍全國繼承其遺志，以行動表達悼念。

責任編輯：易燕丹

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