江澤民因病在上海逝世 享年96歲

據新華社，前中共總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民患白血病合并多臟器功能衰竭，搶救無效，於今日（11月30日）12時13分在上海逝世，享年96歲。即日起，北京天安門、新華門、人民大會堂、 外交部 、 香港及澳門中聯辦，以及駐外使領館下半旗誌哀。 香港中聯辦等設靈堂，接待港澳和駐在國弔唁。

通告指，江澤民同志是我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。

通告並提到，江澤民同志是黨的第三代中央領導集體的核心。二十世紀八十年代末九十年代初，國際國內發生嚴重政治風波，世界社會主義出現嚴重曲折，我國社會主義事業發展面臨空前巨大的困難和壓力。在這個決定黨和國家前途命運的重大歷史關頭，江澤民同志帶領黨的中央領導集體，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，旗幟鮮明堅持四項基本原則，維護國家獨立、尊嚴、安全、穩定，毫不動搖堅持經濟建設這個中心，堅持改革開放，捍衛了中國特色社會主義偉大事業，打開了我國改革開放和社會主義現代化建設新局面。

責任編輯：易燕丹

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