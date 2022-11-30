【江澤民逝世】歷任領導人中訪港最多 見證九七回歸

江澤民出任中共總書記期間曾4次到訪香港，見證香港回歸、新機場揭幕，以及港府領導班子就職等，是首位訪港、也是歷來訪港最多的領導人。在治港方針上，江最有名的是「井水河水論」，他多次以「井水不犯河水」強調中央不干預特區施政。不過黨中央解釋過，那是以不損害國家主權為前提。

江澤民首次訪港是在1997年6月底，他與時任國務院總理的李鵬、中央軍委副主席張萬年，以及副總理兼外長錢其琛等一起見證香港主權移交。江在交接儀式上表示，回歸標誌着香港發展進入嶄新時代，中央將堅定不移執行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治基本方針，確保香港經濟制度和生活方式不變。

翌年6月底，江澤民第二次訪港，出席香港特區成立周年慶祝活動和赤鱲角機場的開幕典禮。他第三次訪港是在2001年5月，出席《財富》雜誌主辦的財富全球論壇香港年會。該會議還有美國前總統克林頓等多國政要和商界領袖。江在下塌的酒店內，與克林頓舉行了友好會談。

江澤民最後一次訪港是在2002年6月，出席慶祝香港回歸五周年慶典活動暨第二屆香港特別行政區政府就職典禮，董建華連任特首。值得一提的是，江澤民多次訪港都選擇下榻李嘉誠旗下的紅磡海逸酒店，與李氏父子共進早餐。李嘉誠曾公開形容，他與江的關係像是「親密的戰友」。

在治港方針上，江澤民最常被提起的是他的「井水河水論」，他在1989年底各方探討香港回歸後如何平穩過渡時說︰「在『一國兩制』問題上，我曾在同香港許多工商界人士、香港特別行政區基本法起草委員會委員的談話中引用過一句諺語，叫做『井水不犯河水』。有的香港人不大理解，說︰『井水不犯河水，河水必定犯井水。』其實，我這句話完整地說是︰『井水不犯河水，河水不犯井水。』」。這一段話，也經常被用作概括當時中央當時的治港思維。

在回歸後，江澤民還明令，基本法不僅香港要遵守，中央各部門和各省、自治區、直轄市也都要遵守。中央各部門和任何地方，都不允許干預特區依據基本法規定自行管理的事務。他強調，「港人治港」、高度自治的方針是堅定不移的，絕不是口頭上宣示，也絕不會施行一陣子，而是要長期保持下去。

不過對於中央不干預特區事務一說，中央及時任外長錢其琛曾解釋過，所謂河水不犯井水不等於香港的事情全由香港人來管，並引由鄧小平的話解釋，有些干預是必要的，要視乎干預是否有利於港人利益，是否有利香港繁榮穩定。如果中央把所有權力都放棄了，就可能會出現一些混亂，最終損害的是香港利益。

責任編輯：陳建錫