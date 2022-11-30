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【江澤民逝世】任內兩岸不太平 「江八點」以談為主

國情動向 19:00 2022/11/30

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江澤民在台灣問題上提出俗稱「江八點」的八項主張，堅持「一國兩制」和平統一，同時不承諾放棄使用武力，大致繼承了鄧時代的做法，為後來方針奠下基礎。江尤其重視兩岸對話，他曾表明只要在一中前提下，兩岸甚麼都可能談。但他任內兩岸關係完全稱不上太平，第三次台海危機就是在這期間爆發。

「談」是江時期的一個特點，他在1992年十四大上提出︰「在一個中國前提下，甚麼問題都可以談，包括就兩岸正式談判的方式問題同台灣方面進行討論，找到雙方都認為合適的辦法。」5年後的十五大，他又說︰「在一個中國的前提下，甚麼問題都可以談。只要是有利於祖國統一的意見和建議，都可以提出來。」

到了十六大，江正式提出「三個可以談」，即結束兩岸敵對狀態、台灣國際活動空間和台灣政治地位。另外，江還不止一次提出，兩岸領導人應在一中前提下以適當身份互訪，他在2000年時說︰「我們過去說過，現在仍然認為，台灣不管誰當權，我們都歡迎他來大陸談，同時，我們也可以到台灣去。」

至於江1995年初提出的八項主張，則是他認為實現統一的具體方法，包括堅持一個中國原則、反對「兩個中國」及以「一中一台」為目的的國際活動、努力實現和平統一，中國人不打中國人，但不承諾放棄使用武力、大力發展兩岸經濟交流與合作、促成兩岸領導人互訪，並明確提出台灣問題是中國人的事，不需要藉助任何國際場合。江也同樣主張採用「一國兩制」模式，他在澳門回歸後說過，該制度在港澳的實踐，將繼續為解決台灣問題發揮重要的示範作用。

在推動談判的基調下，海協會和海基會在1993年和1998年分別舉行會談（兩次汪辜會談），標誌着當時兩岸關係的重大突破，很大程度促進了商貿交流。

不過，兩岸當時並不太平，特別是時任台灣領導人李登輝訪問美國及提出「兩國論」，觸發了1996年的台海導彈危機，解放軍分別向台外海發射導彈、進行兩棲登陸演習，美國急調兩個航母戰鬥群進入台海，海峽一時戰雲密佈。最後在美國介入施壓兼聲明「一個中國」政策不變、減少與台互動下，保證支持中國加入世貿後，危機有驚無險地解決。

曾有台灣學者總結中共前三任領導人的對台方針，認為毛澤東主張武力收復，但不放棄和平統一。江則和鄧小平同樣主張和平統一，但不排除動武，這與中共近年的態度相類近。

責任編輯：陳建錫

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