【江澤民逝世】受訪時教訓香港記者 場面最經典

說到港人對江澤民的最深印象，可能要數到他在2000年底時任特首董建華上京述職時，在人民大會堂當眾教訓香港記者的一幕。該經典場面距今20多年仍為人樂道，更不時以截圖方式出現在不同的討論區中，除了一些人認為場面詼諧，還因為中共領導人以這樣的方式與記者互動，實屬罕見。

當年10月27日，江澤民與董建華在人民大會堂見記者，當時的有線電視女記者張寶華連番追問，中央是否「欽點」董連任。江聞言大感不滿，隨即開始連珠炮發地訓斥記者︰「你們有一個好，全世界跑到甚麼地方，比其他西方記者跑得還快，但是呢問來問去的問題啊，too simple，sometimes naive！」。

「美國的華萊士，那比你們不知道高到哪裏去啦。啊，我跟他談笑風生！所以說媒體啊，要，那還是要提高自己的知識水平！懂我的意思？」

不止在電視新聞上播出，該片段又多次被不同網民上載到YouTube等社交平台上，部分累積過百萬次點擊。他動怒的場面，也變成網上有名meme圖之一。

事實上，江同年12月訪問澳門時曾解釋，之所以訓斥記者，是他認為記者有社會負責，不能借着新聞自由肆無忌憚，「我對新聞界的講話，可能有時候直率一點，不過我沒有甚麼壞心。」張寶華在之後的採訪中，還邀請江接受香港傳媒專訪，江則笑笑口地回應︰「有機會的，有機會的。」

張寶華在近年某次訪問中提到此事，她形容江澤民時代相對有採訪自由的，即便是觸怒了江的那次，現場也沒有官員出來干涉。

責任編輯：陳建錫