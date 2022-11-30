【江澤民逝世】任內中美曾爆3大危機 最後卻這樣處理迎來好景

原中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民逝世，享年96歲。江澤民主政期間，中美關係多有起伏，中國與美國曾爆發銀河號事件、炸館事件及撞機事件3大危機。但江澤民任內中美關係整體向好，他既曾與美國前總統克林頓、小布殊共同召開記者會，也曾到夏威夷游泳、演奏，以至教訓香港記者時，亦稱自己跟美國記者「談笑風生」。美國911恐襲後，江澤民不計撞機前嫌，表明中方支持美方反恐，更可謂為之後一段時期中美關係穩固定下基礎，為中國迎來高速發展的戰略機遇期。

江澤民酷愛游泳。他1997年訪美時，在夏威夷威基基海灘當眾下水。美國作家庫恩（Robert Lawrence Kuhn）在《他改變了中國：江澤民傳》一書中這樣描述：江在15名保鏢的保護下，遊離海岸300英尺，使人們感到非常驚訝。

江澤民也喜歡和擅長音樂。他當年在夏威夷期間，於州長宴會上以結他彈奏當地歌曲《Aloha 'Oe》，並邀請州長夫人演唱，成為一時佳話。

江澤民英語十分流利，2000年曾用英文接受美國記者華萊士（Mike Wallace）專訪，談到很多話題，甚至包括不少敏感政治事件。

江澤民對那次中美交流甚是得意，當年不滿意香港記者關於特首連任的問題時，直指「美國的華萊士，比你們不知高到哪裏去！我跟他談笑風生！」

江澤民任內，中美關係也經歷3次嚴重考驗，3次事件被視為美國對中國的戰略試探。

1993年銀河號事件，美國指控中國向伊朗運送化學武器，要求截查中方銀河號貨船，雙方僵持，最後同意美國經沙特阿拉伯方面登船檢查，證實一無所獲，中美關係一度陷入低谷。

1999年炸館事件，美國為首北約轟炸南斯拉夫期間，美軍聲稱「誤用舊地圖」，炸毀中國大使館，造成3死數十傷，江澤民憤而拒絕接聽克林頓電話。兩國多番談判交涉後，美方表示歉意並賠償。

2001年撞機事件，美軍在南海對華抵近偵察，碰撞攔截解放軍戰機，中方飛行員王偉犧牲，美機受損逼降海南島，人員一度遭扣押。最後美方表示遺憾，中方同意將美機拆解後運美。

江澤民對撞機當年後續中美關係的處理，可謂顯出高度政治智慧。美國遭遇911襲擊，江澤民在數小時後即致電時任美國總統小布殊，向美方表示慰問和哀悼，並譴責恐怖襲擊，強調中方願向美方提供必要支持和幫助。

中方當年在美方危難時刻，以最快速度予以支持，很大程度上改善了中美關係，影響在21世紀開首十幾年中延續，直至美國特朗普政府時期。中國在2001年底加入世貿組織，進入經濟高速增長時期，美國則捲入了中東戰爭泥潭，國力與中國此消彼長。江澤民當年一個政治決斷，可說就造了中國黃金戰略機遇期。

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責任編輯：連兆鋒