習近平：沉痛悼念江澤民 將化悲憤為力量

前國家主席江澤民去世，國家主席習近平表示，沉痛悼念江澤民同志，將化悲痛為力量，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

據新華社，習近平今日（30日）在人民大會堂同老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫舉行會談。

他首先表示，江澤民同志因病搶救無效於今日在上海逝世。江澤民同志是中國黨、軍隊和各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，中國共產黨第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。我們沉痛悼念江澤民同志，將化悲痛為力量，按照中共二十大的部署，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

通倫對江澤民同志逝世表示沉痛哀悼。他表示，這是中國黨和人民的巨大損失，老撾黨和人民感同身受。江澤民同志擔任黨和國家主要領導人期間，帶領中國人民取得了重要發展成就，為中國特色社會主義事業作出了重要貢獻。江澤民同志是老撾黨和人民的親密朋友，2000年訪老時提出了「十六字方針」，為老中關係發展發揮了重要引領作用。老撾黨、政府和人民將同中國同志一道，不斷把老中友好事業推向前進。

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責任編輯：袁瑋婧