【江澤民逝世】堅持深化改革開放 曾直白批判「左」的危害

江澤民繼承鄧小平，任內推動深化改革開放，發展市場經濟，成功促成中國加入世界貿易組織（WTO），執政時期中國基本實現了經濟高速發展。

1989年六四事件平息後，中共中央召開十三屆四中全會，時年62歲的江澤民被同時選舉為中央委員會總書記。他在會上講到，要堅持改革開放，「我要十分明確地講兩句話：一句是堅定不移，毫不動搖；一句是全面執行，一以貫之。」

鄧小平去世後不久，江澤民於1997年5月29日在中共中央黨校省部級幹部進修班的畢業典禮上發表講話，系統地闡述了自己的治國理念，並直白地批判了「左」的危害，陳述了堅持與深化改革開放的重要性，之後中國掀起了一場批「左」和深化市場經濟的思潮。

據人民網，在現場聽到江澤民講話的人說，江澤民說的很多話，實際上要比公開發表出來的部分更加直截了當，也更加尖銳。他直接地批評「左」的思潮的干擾，還引用了鄧小平的一句話，「警惕右，但主要是防止『左』」。

同年9月12日，中國共產黨第十五次全國代表大會召開，江澤民在大會上提出兩個一百年的奮鬥目標，重審三個有利於的理論，並強調中國正處於「社會主義初級階段」。大會正式將鄧小平理論作為黨的指導思想寫入黨章。江澤民在之後的中共十五屆一中全會上連任中共中央總書記和中央軍委主席。從此，中國的各派勢力都很難再從根本上挑戰「堅持改革開放，發展市場經濟」這一政策。

2000年，江澤民開始將中國改革的重點放在中國的中西部，並因此產生了西部大開發決策，產生了西電東送、南水北調、西氣東輸和青藏鐵路四大項目，以解決中國日益嚴重的貧富差距。

2001年7月1日，江澤民在中國共產黨成立八十周年大會上發表講話，提出允許民營企業家入黨。2001年7月13日，中國成功獲得2008年夏季奧運會主辦權，並於同年12月11日順利加入世界貿易組織，促使中國吸引大量外資進入，保證了中國經濟的繁榮及高速發展。

BBC中文網指，在江澤民及朱鎔基在位時期，經濟改革成為江澤民時代中國最大的成就之一。中國經濟幾乎所有領域都推行改革——改革國企、放鬆匯率管制、放開房地產市場、實施分稅制、加入世貿組織。中國整體上往市場經濟的方向邁了一大步，也由此開啟了中國歷史上發展速度最高的二十年。

前中共總書記江澤民在上海病逝 享年96歲

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責任編輯：袁瑋婧