江澤民多才多藝懂多種外語 曾與美國記者華萊士談笑風生

前國家主席江澤民多才多藝，除掌握英語、俄語等多門語言，也會演奏多種樂器，更曾在訪問美國時自信唱起京劇、彈奏結他，展現出強烈的個人風格。

江澤民精通英語和俄語，還懂羅馬尼亞語、法語與日語。其中英語能力堪比母語，他曾在母校上海交通大學背誦林肯《葛底斯堡演說》全文，與美國記者華萊士進行長達4小時的英語訪談，也曾在美中關係全國委員會等組織聯合舉行的午餐會上，用英語發表演說。

懂俄(法)日語 曾4小時英語訪談

最為港人熟悉的「英文語錄」，要數2000年被問及北京是否「欽點」特首董建華連任時，江澤民指摘香港記者「Too young，too simple，sometimes naive（太年輕，太簡單，有時天真）」。此事至今仍為人津津樂道。而中共領導人以這樣的方式與記者互動，也實屬罕見。

此外，江澤民在樂器演奏方面很有天賦，通曉鋼琴、二胡、笛子等樂器。他訪問美國出席夏威夷州長的宴會時，更主動提出用夏威夷結他彈奏民歌《Aloha 'Oe》，並邀請州長夫人演唱。

江澤民亦十分喜愛唱歌和京劇，不吝在公開場合中一展歌喉，最愛唱的是意大利民歌《我的太陽》。2002年江澤民來港參加禮賓府宴會，席間突然高歌該曲，引起全場轟動。

另外，江澤民還酷愛游泳。他1997年訪美時，在夏威夷威基基海灘當眾下水。2000年，他在以色列還特地往死海游泳。

責任編輯：易燕丹