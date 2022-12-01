內地11月財新製造業PMI升至49.4勝預期 惟就業進一步惡化

疫情及防控措施收緊的影響仍在持續，內地11月製造業採購經理指數（PMI）較上月微升至49.4，繼續處於收縮區間，降幅略有收窄。就業情況進一步惡化，11月就業指數降至2020年3月來最低。

這一走勢與統計局製造業PMI並不一致。國家統計局公布的11月製造業PMI錄得48.0，下降1.2個百分點，創5月以來新低。

新訂單指數略有回升 但仍處收縮區間

從分項數據看，在疫情的影響下，11月製造業生產指數在榮枯線下走弱，新訂單指數雖然略有回升，但仍落於收縮區間，顯示製造業供需雙弱。其中，消費品類和中間品類新訂單輕微增長，投資品類新訂單大幅收縮。同時，由於疫情下全球經濟放緩疊加國內運輸困難，新出口訂單指數連續第四個月低於臨界點，且降幅擴大。

受金屬、石油等部分原材料漲價的帶動，11月製造業購進價格指數連續第二個月在擴張區間上升，為7月來最高，其中投資品類成本上漲最快。在需求不振的背景下，企業只得讓利促銷，當月出廠價格指數雖然有所上升，但仍低於臨界點。

就業情況進一步惡化，11月就業指數降至2020年3月來最低。受訪企業反映，疫情是用工收縮的主要原因，防控措施導致工人無法返崗，同時生產受限，也減弱了企業的用工需求。調查顯示，在三大類產品中，當月投資品類用工數量下降最顯著。

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10月採購量指數、採購庫存指數均曾短暫升至榮枯線以上，但由於銷售低迷、生產需求下降，製造廠採購活動隨之轉弱，兩個指數在11月再度降至收縮區間。製造業生產、庫存、運輸均受到疫情防控措施的影響，導致11月供應商供貨時間指數在收縮區間降至6月來最低。

在10月企業家信心增強的基礎上，11月製造業生產經營預期指數繼續回升，但仍低於長期均值。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月以來疫情在多省市蔓延，對經濟的衝擊愈發明顯，如何平衡疫情防控與經濟發展再次成為核心議題。日前，中央對進一步優化防控工作的措施作出重要部署、提出明確要求，各地各部門如何將中央的要求部署落到實處便成為重中之重。

王喆表示，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力之下，就業指數長期處於低位，就業低迷與三重壓力形成負面反饋，市場對於促就業、穩內需政策的要求格外迫切。政策層面應加強財政政策和貨幣政策協調配合，著力擴大內需，提高低收入群體水平。

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責任編輯：尹航

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