【江澤民逝世】多國領袖深切哀悼 安理會會議前全體默哀

前國家主席江澤民周三（11月30日）在上海逝世，享年96歲，多國領袖表示哀悼，聯合國安理會在開會前，默哀一分鐘。

俄羅斯總統普京對江澤民逝世表示哀悼，他在在弔唁函中形容江澤民是俄羅斯的好朋友，對俄中關係發展作出寶貴貢獻。兩國2001年簽訂《睦鄰友好合作條約》，奠定發展全面雙邊關係的基礎，會永遠銘記這位具權威的政治家和傑出人物。

日本首相岸田文雄在官邸見傳媒時說，對江澤民逝世由衷表達哀悼。他向國家主席習近平及總理李克強發唁電，讚揚江澤民推進改革開放政策，為中國發展作出貢獻，並在1998年成為首位正式訪問日本的中國國家主席，對日中關係發展發揮重要作用。

習近平：沉痛悼念江澤民 將化悲憤為力量

前中共總書記江澤民在上海病逝 享年96歲

聯合國安理會在舉行核不擴散問題會議前，全體代表起立為江澤民默哀一分鐘。聯合國秘書長古特雷斯發聲明，對江澤民逝世表示深切悲痛，並代表聯合國向江澤民家人、中國政府和人民，致以誠摯慰問。

古特雷斯指江澤民堅定不移地倡導國際參與，中國取得的巨大經濟成就，以及成功加入世界貿易組織，是他任內的標誌性成就。他又形容江澤民是熱情和開放的人，憶述自己擔任葡萄牙總理期間，與江澤民共同合作，確保澳門順利回歸。

責任編輯：易燕丹

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