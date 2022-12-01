  • 17°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 11:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【江澤民逝世】多國領袖深切哀悼 安理會會議前全體默哀

國情動向 11:17 2022/12/01

分享：

分享：

前國家主席江澤民周三（11月30日）在上海逝世，享年96歲，多國領袖表示哀悼，聯合國安理會在開會前，默哀一分鐘。

俄羅斯總統普京對江澤民逝世表示哀悼，他在在弔唁函中形容江澤民是俄羅斯的好朋友，對俄中關係發展作出寶貴貢獻。兩國2001年簽訂《睦鄰友好合作條約》，奠定發展全面雙邊關係的基礎，會永遠銘記這位具權威的政治家和傑出人物。

日本首相岸田文雄在官邸見傳媒時說，對江澤民逝世由衷表達哀悼。他向國家主席習近平及總理李克強發唁電，讚揚江澤民推進改革開放政策，為中國發展作出貢獻，並在1998年成為首位正式訪問日本的中國國家主席，對日中關係發展發揮重要作用。

習近平：沉痛悼念江澤民 將化悲憤為力量

前中共總書記江澤民在上海病逝 享年96歲

聯合國安理會在舉行核不擴散問題會議前，全體代表起立為江澤民默哀一分鐘。聯合國秘書長古特雷斯發聲明，對江澤民逝世表示深切悲痛，並代表聯合國向江澤民家人、中國政府和人民，致以誠摯慰問。

古特雷斯指江澤民堅定不移地倡導國際參與，中國取得的巨大經濟成就，以及成功加入世界貿易組織，是他任內的標誌性成就。他又形容江澤民是熱情和開放的人，憶述自己擔任葡萄牙總理期間，與江澤民共同合作，確保澳門順利回歸。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

前中共總書記江澤民在上海病逝 享年96歲
2022/11/30
前中共總書記江澤民在上海病逝 享年96歲
【江澤民逝世】受訪時教訓香港記者 場面最經典
2022/11/30
【江澤民逝世】受訪時教訓香港記者 場面最經典
【江澤民逝世】任內中美曾爆3大危機 最後這樣處理迎來好景
2022/11/30
【江澤民逝世】任內中美曾爆3大危機 最後這樣處理迎來好景
習近平：沉痛悼念江澤民 將化悲憤為力量
2022/11/30
習近平：沉痛悼念江澤民 將化悲憤為力量

你可能感興趣

前中共總書記江澤民在上海病逝 享年96歲
16:37 2022/11/30
前中共總書記江澤民在上海病逝 享年96歲
【江澤民逝世】受訪時教訓香港記者 場面最經典
18:26 2022/11/30
【江澤民逝世】受訪時教訓香港記者 場面最經典
【江澤民逝世】任內中美曾爆3大危機 最後這樣處理迎來好景
18:33 2022/11/30
【江澤民逝世】任內中美曾爆3大危機 最後這樣處理迎來好景
外交 政治 人物 聯合國 岸田文雄 日本 普京 俄羅斯 李克強 習近平

下一篇文章

【江澤民逝世】「六四」後修復中美關係 求同存異成主調
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【江澤民逝世】歷任領導人中訪港最多 見證九七回歸
【江澤民逝世】歷任領導人中訪港最多 見證九七回歸
英國國會代表團訪台 京警告將有力反擊
英國國會代表團訪台 京警告將有力反擊
【江澤民逝世】任內中美曾爆3大危機 最後這樣處理迎來好景
【江澤民逝世】任內中美曾爆3大危機 最後這樣處理迎來好景
英國賠1億英鎊 將中國央企剔出核電廠項目
英國賠1億英鎊 將中國央企剔出核電廠項目
中國外交部斥BBC潑髒水 據報英國召見中國駐英大使（更新版）
中國外交部斥BBC潑髒水 據報英國召見中國駐英大使（更新版）
前中共總書記江澤民在上海病逝 享年96歲
前中共總書記江澤民在上海病逝 享年96歲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款