廣州多間銀行可延期還房貸 最長延期一年

據《廣州日報》報道，農行、建行、中行、民生銀行、光大銀行、廣州農商行等多家主流銀行在廣州地區都對個人房貸推出延期還房貸服務，延長期限最長可達到12個月。在相應期限內不計罰息複利，不上報徵信逾期記錄。

對比多家銀行的政策發現，申請個人房貸延期還款的人群，主要包括參加疫情防控工作人員；因感染新型肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需隔離觀察人員；因管控等客觀原因出現臨時還款困難的客戶；受疫情影響較大行業的從業人員、小微企業主、個體工商戶、農戶等，如交通運輸、餐飲娛樂、旅游業、線下零售業、專業市場等受疫情影響較大的相關從業人員；其他因疫情原因無法及時償還貸款的特殊困難群體等「五類」人員等。

國有大行方面：

農行廣州分行表示，該行針對房貸客戶延期還本付息的需求，向客戶提供賬單計劃調整、延長寬限期等服務，客戶可申請一段時間內暫時不歸還貸款本金和利息。「通過寬限期調整、辦理賬單計劃調整等方式，實現延期還本付息，延期時間可1個月至12個月，根據每個客戶的具體情況確定。」農行廣州分行相關人士表示，在寬限期內和賬單計劃調整期等期限內，不計罰息複利。

建行廣州分行表示，對符合條件人員可分類提供延期還款等三項差別化服務政策，緩解客戶一定時期內的還款壓力。

中行廣東省分行提供包括設置還款寬限期、推遲下一還款日、延遲償還本金、推遲貸款到期日等在內的延遲還款服務，其中設置還款寬限期時間不超過28天，其余延期還款方式一般不超過6個月。除上述「延遲還款」服務外，還可提供貸款重組、貸款展期等其他金融服務。對於符合受疫情影響延期還款政策的個人住房貸款客戶，可對貸款罰息予以減免。

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股份制銀行方面：

民生銀行廣州分行表示，符合條件的受影響人群可申請按揭貸款延期還款，允許客戶多次申請或調整延期還款服務，延長期限最長不超過12個月，申請方式有延後還款時間和延長貸款期限兩種。此外，以上受影響人群在疫情期間發生的按揭貸款逾期，可通過該行徵信異議通道享受徵信保護服務、對應逾期罰息的減免及利率優惠調整政策。

光大銀行為受疫情影響的住房按揭貸款客戶實施延期還本付息政策，給予最長90天的延期還款時間，延期期間，只計算正常利息，不收罰息。延期到期後，借款人按照正常的還款時間繼續供款，延期時間內的逾期還款不上報徵信逾期記錄。

廣州農商行對於受疫情影響按揭客戶可提供最長不超過6個月的還款寬限期支持，寬限期內免還本金和利息，免收罰息，不影響徵信。享受延期政策的客戶，在延期時間過後，本金可選擇在第一個還款日全額償還或分攤到借據剩余期限內分期償還。

受疫情影響，延期還房貸並非近期新政。2020年2月1日，人行等五部門聯合印發《通知》，當時就提出對因感染新型肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需要隔離觀察人員、參加疫情防控工作人員以及受疫情影響暫時失去收入來源的人群，要求金融機構在信貸政策上予以適當傾斜，靈活調整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排，合理延後還款期限，疫情期間因不便還款發生逾期的，不納入徵信失信記錄。

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責任編輯：尹航

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