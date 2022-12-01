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人民網文章稱長期封控易致焦慮 須予以糾偏和避免

社會熱點 12:30 2022/12/01

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內地疫情總體呈較快發展態勢，波及面廣，部分地方出現規模性反彈的風險。人民網就當前防控形勢發表文章，指封控管理要快封快解、應解盡解；長期封控容易造成焦慮情緒，必須予以糾偏和避免。

文章指出，近期群眾反映的問題主要不是針對疫情防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼、「一刀切」、忽視群眾訴求等方面。今後，各地要根據檢測、流調結果做好風險研判，精準判定風險區域。封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。要持續整治層層加碼，對群眾的合理訴求及時回應和解決。

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文章又指，長期封控不僅影響群眾的正常生產生活秩序，還容易造成焦慮情緒，這種情況必須予以糾偏和避免。各地要進一步加強高低風險區劃分標準的培訓，組織做好風險區域劃定和管理。對風險人員的判定要以現場流調為依據，不得通過時空伴隨擴大範圍，造成大面積的「誤傷」。

對高風險區既要嚴格管控，做到「足不出戶」，也要全力做好服務保障工作，滿足群眾基本生活和就醫用藥需求。同時，做好封控隔離人員的心理疏導，加大對老弱病殘孕等特殊群體的關心幫助力度，解決好人民群眾實際困難。

責任編輯：易燕丹

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