廣州大面積解封 旅行平台機票火車搜索量暴增

廣州大面積解封後，多個旅行平台數據顯示，從廣州出發的機票、火車票搜索量暴增。廣州地區各大鐵路火車站目前均正常運營，旅客需持48小時內核酸陰性證明、健康碼綠碼乘車。

廣州天河、番禺、海珠、荔灣和白雲區等多區相繼發通告，宣佈解除疫情防控臨時管控區，實行「個人防護、避免聚集」等防範措施。通告發布後，攜程平台上「廣州」關鍵詞的搜索量驟增300%以上。截至當日下午5時，該平台廣州進出港航班搜索量較前一日同時段上漲125%。

廣州出港機票訂單大增4倍

同程旅行平台顯示，廣州出港機票搜索量為前一日同時段的4倍，機票訂單量較前一日同時段增長126%，從廣州出發的火車票搜索量上漲超過300%。

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去哪兒數據顯示，相關通告發布後，從廣州出發的火車票瞬時搜索量增長2.5倍，目的地為四川、湖南、貴州等省份；直達成都的高鐵票幾分鐘內銷售一空，僅剩少量一等座。

攜程研究院行業分析師方澤茜表示，廣州部分區域解除疫情防控臨時管控區的舉措，是在「優化防疫20條」基礎上最大程度減少管控人員，釋放區域人口流動性，也將進一步激活跨區域人口流動，為居民本地周邊出遊提供便捷。

「廣州的優化措施能夠讓無風險人群安心有序地恢復正常的生產生活，對於當地商旅活動和冬季旅行的有序恢復也有積極意義。」同程研究院首席研究員程超功認為。

責任編輯：易燕丹

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