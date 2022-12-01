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習近平與歐理會主席米歇爾會談 就中歐關係發展提四點看法

國情動向 15:33 2022/12/01

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國家主席習近平今早在人民大會堂同歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）舉行會談。習近平就中歐關係發展提出四點看法；米歇爾則稱歐盟堅持一個中國政策，不會干涉中國內政。

央視新聞報道，習近平指出，中歐雙方應該相互理解、相互支持。中方期待歐盟成為中國走中國式現代化道路的重要夥伴，共享中國超大市場機遇、制度性開放機遇、深化國際合作機遇。他就中歐關係發展提出四點看法：

一是要秉持正確認知。中方不想稱王稱霸，從不搞、今後也不會搞制度輸出。中方支持歐盟戰略自主，支持歐洲團結繁榮。希望歐盟機構和成員國建立客觀正確的對華認知，對華政策堅守和平共處，堅持互利共贏，反對各種形式的「新冷戰」。

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二是要妥善管控分歧。尊重彼此重大關切和核心利益，特別是尊重主權、獨立、領土完整，不干涉對方內政，共同維護中歐關系的政治基礎。中方願在平等和相互尊重基礎上舉行中歐人權對話。

三是要開展更高水平合作。雙方要加強宏觀經濟政策協調，加強市場、資本、技術優勢互補，共同確保產業鏈供應鏈安全穩定可靠，反對搞「鉤斷鏈」、保護主義，反對把經貿科技交流政治化武器化。中方將向歐洲企業保持開放，希望歐盟排除干擾，為中國企業提供公平、透明的營商環境。

習：繼承江的遺志 鞏固發展中歐關係

四是要加強國際協調合作。中歐可以共同踐行真正的多邊主義，合力應對挑戰，共同維護世界和平與發展。雙方要引領全球應對氣候變化和生物多樣性保護、能源安全和糧食安全、公共衛生等努力，加強各自優質公共產品和合作平台的對接協作。

另外，習近平提到，前國家主席江澤民昨日因病搶救無效在上海逝世，表示將繼承江的遺志，繼續鞏固發展好中歐關係。中方將繼續從戰略高度和長遠角度看待和發展中歐關係，願同歐方加強戰略溝通協調，推動中歐全面戰略夥伴關係行穩致遠。

米歇爾：歐盟堅持一中政策

米歇爾代表歐盟對江澤民逝世表示沉痛哀悼。他表示，歐方願本著相互尊重和坦誠的精神，同中方就歐中關係各方面重要問題進行深入討論，增進相互了解，促進對話合作，妥善處理分歧。

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米歇爾又稱，歐盟堅持一個中國政策，尊重中國的主權和領土完整，不會干涉中國內政。歐盟願做中方可靠、可預期的合作夥伴；同中方辦好下階段高層交往，通過加強直接對話合作，減少誤解誤判，加強溝通協作；繼續推進歐中投資協定的進程，增強供應鏈穩定互信，深化歐中各領域互利合作。

雙方就烏克蘭危機交換意見。習近平指出，中國有句古話，「城門失火，殃及池魚」。通過政治方式解決烏克蘭危機，最符合歐洲利益，最符合亞歐大陸各國共同利益。當前形勢下，要避免危機升級擴大，堅持勸和促談，管控危機外溢影響，警惕陣營對抗風險。中方支持歐盟加大斡旋調解，引領構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。中方始終站在和平一邊，將繼續以自己的方式發揮建設性作用。

責任編輯：易燕丹

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