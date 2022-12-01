多地放寬之際 內媒：Omicron致病力大減 無證據顯示新冠有後遺症

多地放寬防疫措施，與此同時，內媒對Omicron特點的表述有變化。《環球時報》指，國內科研團隊實驗驗證，Omicron致病力大幅降低，籲民眾不必過於恐慌。此話題登上微博熱搜，引起大批網民討論。同日，《新京報》引述專家稱，目前學界並未確認新冠肺炎有後遺症，至少尚沒有證據表明有後遺症。

據《環球時報》報道，香港大學研究團隊聯合海南醫學院熱帶轉化醫學教育部重點實驗室研究團隊今年初發表在《自然》上的研究論文顯示，於2021年11月出現的OmicronB.1.1.529變異株，在人體肺上皮細胞Calu3和腸上皮細胞Caco2中的複製能力明顯減弱。

在人類肺上皮細胞中，Omicron毒株的複製效率比原始株低三倍多。Alpha、Beta和Delta則相反，這些變異株的複製效率都與原始毒株相似或高於原始毒株。這項研究在人源ACE2轉基因小鼠中建立的感染性動物模型進一步證實，與原始毒株和其他變異株相比，Omicron變異株在小鼠體內的繁殖能力和致病性減弱，所導致的死亡率也最低。

11月中旬，美國國家過敏症和傳染病研究所病毒學實驗室研究部門負責人尼爾傑·範·多雷瑪倫等人，在學術期刊《科學·進展》上發表的一篇論文也表達相似觀點。

關於新冠病毒變異株致病力和毒力的問題一直是國內科研團隊持續關注的重點問題。近日，一項由武漢大學病毒學國家重點實驗室科研團隊開展的實驗，也對Omicron變異株的致病力已下降的結論進行了充分驗證。

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武大病毒學國家重點實驗室主任藍柯受訪時表示，他所帶領的研究團隊在病毒體外感染實驗中發現，Omicron變異株感染人肺細胞（calu-3）的能力顯著低於原始毒株，在細胞內的複製效率比原始株要低10倍以上。

同樣在小鼠感染模型中也發現，原來只需要25-50個感染劑量單位的原始毒株就可以導致小鼠死亡，而Omicron毒株則需要2000以上感染劑量單位才能使小鼠死亡。並且小鼠在感染Omicron後的肺部病毒含量比感染原始毒株低至少100倍。

藍柯表示，以上這些實驗結果均可有效表明，相較於新冠病毒原始毒株，Omicron變異株的致病力和毒力已大幅降低。這提示民眾對Omicron不必過於恐慌，對普通人群而言，在疫苗保護下，新冠病毒對人體的危害性已大不如前。

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責任編輯：尹航

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