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內地增逾3.4萬宗病例 官方防疫口徑鬆動

社會熱點 09:40 2022/12/02

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內地新增逾34772萬宗本土病例，廣東、重慶病例數量持續小幅下降，北京回落至不到4000宗。官方口風出現明顯轉向，外媒指數日內料有進一步優化措施。

國家衛健委公布，各省區市增4233宗確診病例，包括廣東1782宗，北京942宗，山西193宗，重慶189宗，雲南173宗，四川169宗，浙江114宗等；30539宗無症狀感染，包括重慶6347宗，廣東6010宗，北京3026宗，山西2320宗，四川1047宗，雲南1032宗，新疆812宗，陝西799宗、湖北706宗等。

官方在防控上的口風出現改變，副總理孫春蘭一連兩日出席座談，均不提「動態清零」等字眼，而是表明Omicron病毒正在減弱，有利於進一步優化防控，這是內地官首次定性病毒轉弱。《人民日報》引述多名專家意見指，Omicron變種後極少引致重症是廣泛認同，醫學界至今並無證據表明會有後遺症。

《環球時報》也隨即引述武漢大學的研究報告指，Omicron病毒比原始的病毒株在傳播力、致死力方面均大幅減弱，對普通人的危害性大不如前。

疫情重災區廣州近兩日率先放寬管控，多區昨恢復交通和堂食，一些公眾場所不再要求出席48小時核酸陰性證明，僅驗查健康碼。多個城市也陸續作出調整，另一重災區重慶，多個地鐵站今恢復服務。鄰近的成都大部分公眾場所今起也不再檢查核酸證明，除高風險人士、就醫人士等外，不擴大檢測範圍。

類似的表述及舉動，官方在過去幾乎從未作出過，大摩在內的一些機構此前曾表示，當官方改變對病毒的定性，或意味著「動態清零」的時代即將結束。

責任編輯：陳建錫

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孫春蘭一連兩日座談不提清零 首次表明Omicron致病性減弱
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