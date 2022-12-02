多地優化防控 官方傳定短期目標：80歲以上九成接種首針

內地多個城市優化調整防控措施，落實「快封快解」，允許符合居家隔離條件的密接者居家隔離，提出沒有外出需求者可不做核酸等。另據報，內地計劃全力提升長者新冠疫苗接種率，要求下月底前80歲以上人群第一劑接種率達90%。

連日來，廣州、石家莊、鄭州等多地按照科學、精準原則劃定高風險區，積極落實「快封快解、應解盡解」，減少疫情防控為群眾帶來的不便，有序恢復生產生活秩序。重慶提出，對於老年人、孕產婦等密切接觸者，家裏有條件的可以居家隔離。

北京、鄭州也提出，對長期居家老人、每日上網課的學生，如無外出需求，可以不參加社區核酸篩查。成都方面，今日起，乘搭地鐵不用出示核酸檢測陰性證明，可憑健康碼綠碼通行。

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國務院聯防聯控機制：加快提升80歲以上人群接種率

另外，財新網引述消息指，內地當局計劃全力補齊老年人新冠疫苗接種短板，並下達工作指標，要求在下月底前，80歲以上人群第一劑接種率達90%，符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達90%；60至79歲符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率則要達95%。

張文宏團隊：疫苗對脆弱人群保護 是戰勝疫情關鍵

國家傳染病醫學中心復旦大學附屬華山醫院張文宏教授團隊發文稱，走出疫情的前景愈來愈清晰。全球所有走出疫情的國家，在老齡化人群的保護方面都達成了共識，高齡與有基礎疾病者需接種疫苗以應對可能的流行。

張文宏團隊表示，病毒突變雖然沒有明確方向，但疫苗接種與群體免疫所帶來的免疫壓力，卻能逼迫病毒朝更低毒力的方向變異，以維持基因傳播。在此情況下，普遍的疫苗接種與加強針接種，加上及時有效的重症患者救治，將是下階段的工作重點與挑戰，特別是疫苗對脆弱人群的保護，是降低醫療資源擠兌、戰勝疫情的關鍵。

責任編輯：易燕丹

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