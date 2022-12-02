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李安將指導李小龍傳記電影 其子李淳飾演李小龍

社會熱點 11:39 2022/12/02

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據美國文娛網站「Deadline」報道，李安的下一部作品是李小龍傳記片，李安32歲的兒子李淳將出演李小龍。本項目已籌備許久，李淳也為此秘密訓練了三年。

索尼旗下的3000影視公司與李安敲定了這一合作，新電影將圍繞好萊塢功夫影星李小龍展開。美媒稱，憑借武俠片《臥虎藏龍》在好萊塢名聲大噪的李安，一直想深入研究李小龍的傳奇故事。

目前，加盟製作團隊的有編劇丹·福特曼（Dan Futterman），福特曼曾操刀傳記片《卡波特》和劇情片《狐貍獵手》的劇本，目前，他正在為該項目撰寫新版劇本。

在福特曼之前，初版劇本參與者有讓-克裏斯托夫·卡斯泰利（與李安合作過《少年派的奇幻漂流》《比利林恩的中場戰事》）、羅啟銳（自編自導《歲月神偷》）、張婉婷等。

外媒報道李安將執導李小龍傳記電影 其子飾演李小龍

李安：李小龍是東西方之間的橋樑

李安和李小龍女兒李香凝一同擔任製片，談及為何籌拍這部電影，李安稱：「李小龍被大眾所接受的身份既不是完全的美國人，也不是完全的中國人，他是東西方之間的橋樑，將中國功夫帶給了全世界，他不僅是武術專家，還是標誌性的表演藝術家，徹底改變了武術和動作片。」

李安續指，他認為有必要講述這個才華橫溢、獨一無二的人的故事，他渴望歸屬感，135磅（約122.5斤）的身軀裏藏著巨大的能量，通過不懈的努力，把不可能的夢想變成了現實。

李安的兒子李淳出生於1990年，畢業於紐約大學戲劇系，2011年正式進入演藝圈，參演過陳凱歌作品《妖貓傳》、韓寒作品《乘風破浪》，主演了愛情電影《陪你很久很久》。他2歲時客串過《喜宴》，還出演過李安2015年的電影《比利林恩的中場戰事》。

責任編輯：李冰琪

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