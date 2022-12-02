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易綱：預計明年中國通脹保持在溫和區間

經濟脈搏 11:53 2022/12/02

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易綱預計明年中國通脹保持溫和。（配圖）

人民銀行行長易綱指，中國當前通脹率約2%，預計明年通脹仍將保持溫和。他提到全球經濟前景嚴峻，發達國家和新興國家在宏觀政策上應加強合作。

易綱今日（2日）在一個國際研討會上就增長和通脹問題發表演說，他指，今年以來為應對高通脹，多數發達經濟體已收緊貨幣政策，許多央行的加息速度較此前歷次緊縮週期明顯更快。新興市場經濟體、低收入國家同時面臨本幣貶值、資本外流和通貨膨脹的壓力，多國明年經濟放緩或衰退的可能性在上升。

他呼籲各國央行在抑制通脹和保持增長之間把握好平衡，並指中國得益於糧食豐收、能源價格穩定，通脹率約2%。中國天然氣和石油價格與國際水平基本一致，煤炭價格保持平穩，大力發展可再生清潔能源，這對中國電價保持基本穩定發揮了重要作用。預計明年中國通脹仍保持溫和。

易綱又指，受新冠疫情等因素影響，中國經濟增速略低於預期，三季度GDP按年增長3.9%。為穩增長和穩就業，穩健的貨幣政策及時加大了實施力度。在總量上，近期人民銀行降準25個基點，引導市場利率有所下降。同時，中方還運用結構性貨幣政策工具，持續加強對小微企業、民營企業和綠色發展的支持。

未來，面對複雜嚴峻形勢和挑戰，發達經濟體和新興市場經濟體需要在宏觀經濟政策上加強合作。

責任編輯：陳建錫

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經濟 通脹 易綱 中國

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