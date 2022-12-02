疫情影響？ 內地去年結婚人數跌破1200萬 37年來最低

受經濟壓力、婚戀觀念變化、新冠疫情持續等影響，內地初婚年齡推遲，結婚人數持續減少。數據顯示，2021年內地初婚人數首次跌破1200萬人，創37年來新低，且不到2013年最高峰時的一半。

根據國家統計局出版的《中國統計年鑒2022》，2021年內地初婚人數為1157.8萬人，比上一年減少70.8萬人。從歷年數據看，2013年是內地初婚人數的最高峰，達2385.96萬人；即近8年來，初婚人數銳減51.5%。

《第一財經》報道稱，初婚人數持續下滑，有多個方面原因，包括適婚人數減少、初婚年齡推遲、經濟壓力、婚戀觀念變化等。據《中國人口普查年鑒-2020》，2020年內地平均初婚年齡28.67歲，比2010年增加3.78歲。

國家衛健委人口家庭司副司長楊金瑞表示，「90後」、「00後」作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出。

國家衛健委：新冠病毒加劇出生率和結婚率下降

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廣東省人口發展研究院院長董玉整分析稱，當前年輕人對於結婚的必要性、重要性，對於婚育的社會價值的看法都發生了變化，有的人認為結婚生育並不一定是人生的必修科目，甚至認為單身更自由。

「還有相當一部分人認為自己的能力有限，結婚帶來的負擔，承受不起，如此等等。這些思想觀念意識及其行為選擇，對於結婚都不是積極的」，董玉整說。

另一方面，新冠疫情也影響了青年的婚戀。內蒙古自治區統計局網站刊發的《疫情之下內蒙古居民結婚對數創新低》表示，「持續3年的新冠疫情，不僅對我區經濟帶來巨大的衝擊，也影響著我區居民的正常生活，結婚率也在下降，2021年全區依法辦理結婚登記居民13.27萬對，創2004年以來全區居民登記結婚對數的新低。」

從2022年前三季度的數據來看，結婚人數仍在下滑。民政部近期發布的數據顯示，前三季度內地結婚登記人數為544.5萬對，比2021年同期下滑7.5%。也創下2007年同期新低。

董玉整說，結婚人數、初婚人數的下降，也必將對未來的人口發展產生較大影響：一是出生人口數量更加減少，出生率繼續降低；二是人口自然增長率也受到影響；三是伴隨人們平均預期壽命的不斷提高，人口結構將進一步老化。

責任編輯：易燕丹

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