內地百強房企前11月銷售按年跌逾四成

克而瑞地產研究中心今日（2日）發表報告指，今年前11個月，內地百強房企累計銷售業績，不論從全口徑、操盤口徑還是權益口徑，按年均跌逾四成。 今年全年商品房規模或縮減至14萬億元人民幣以下（去年18.2萬億元），土拍市場冷清，也將對明年首季度，甚至整個上半年產生較大壓力。

報告指， 今年來即使大部分房企選擇不公開披露 年度 目標，或是主動調降，但整體目標完成情況明顯不及預期。在 已公開披露年度目標的 規模 上市房企中，多數的 完成度大幅低於去年同期 ，截至上月月底，不少企業仍未完成目標的80%，甚至不到70%。本月 房企貨值供應、銷售去化壓力進一步放大。

從 成交面積來看， 上月 房地產市場繼續探底，重點監測的30個城市成交面積按月下跌14%，按年跌幅擴大至30%。一方面，受限於國內疫情多點散發，不少城市陷入「半停擺」； 另一方面，市場信心缺失，受限於實體經濟持續承壓，居民就業及收入預期下滑，預防性儲蓄需求上升，信貸需求始終羸弱。

房企融資改善，市場明年二季度或見底

報告指， 目前「信貸、債券、股權」三箭齊發，全面支持房企融資，紓困方向也從此前「救項目」轉換至「救項目與救企業並存」。房企供應側改革已漸近尾聲，整體融資環境有望得到實質性改善。 隨著融資功能逐漸恢復，央國企及優質民企經營有望逐漸回歸正軌，出險房企仍將有序出清。

但值得注意的是，多數房企仍然面臨較大償債壓力，運營改善核心還是在於銷售端， 在短期銷售依舊疲軟下，只有耐心等待預期修復、需求改善。

展望未來， 克而瑞認為 隨著房企融資功能逐漸恢復，企業爆雷或將階段性畫上休止符，疊加穩經濟政策持續加碼，有望對沖行業下行預期。 受此影響，缺失的信心有望逐步重塑，那些尚在觀望的潛在置業群體將陸續入市，房地產交易也將逐步回歸穩定，預計到明年二季度可能形成市場底。

責任編輯：陳建錫