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中老鐵路開通運營一年 發送旅客850萬人次

社會熱點 15:19 2022/12/02

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中國國家鐵路集團有限公司表示，截至12月2日，中老鐵路開通運營滿一年，累計發送旅客850萬人次、貨物1120萬噸，運輸安全保持穩定。

《澎湃新聞》報道，國鐵集團國際部負責人稱，中老鐵路開通運營以來，旅客出行更便捷高效。「復興號」「瀾滄號」動車組運行安全、綠色、快捷、舒適，大幅縮短中老鐵路沿線城市間時空距離，成兩國民眾出行首選。從老撾萬象前往北部重要旅遊城市琅勃拉邦，85%的遊客選擇乘坐火車，推動沿線旅遊經濟快速發展。

中老鐵路在中國和東盟間構建起一條便捷國際物流大通道，運輸時間和物流成本大幅壓縮，運輸需求旺盛。國鐵集團透露，中老鐵路單月貨運量、跨境貨運量等指標屢創新高，目前較開通首月分別增長約3.5倍、4倍，發送跨境貨物累計超過190萬噸。通過加強貨運基礎設施建設，萬象南站換裝場建成，中老泰鐵路實現互聯互通。

「中老鐵路」連接昆明與萬象 習近平與老撾主席見證通車（第二版）

中老鐵路跨境貨物已覆蓋老撾、泰國、緬甸、馬來西亞、柬埔寨、越南、孟加拉、新加坡等共建「一帶一路」國家，貨物品類由開通初期的化肥、百貨等10多種，擴展至電子、光伏、冷鏈水果等1200多種。

另外，中國先後派出540名涵蓋各個鐵路專業領域的技術管理人員到老撾，協助老撾開展鐵路運營管理工作；加強老撾本土學員培訓，700多名老撾員工培訓合格後已參與到中老鐵路運營工作中，成為老撾第一代鐵路技術人才。

國鐵集團稍後將全面總結中老鐵路開通運營一年來的經驗，積極推進互聯網售票系統研發投用和運輸生產信息化建設，不斷提升中老鐵路客貨運輸品質。

責任編輯：易燕丹

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