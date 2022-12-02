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英議會代表團唔蔡英文 討論包含防務合作

國情動向 17:04 2022/12/02

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英國議會代表團赴台訪問，今日（2日）與台灣領導人蔡英文會面，議員透露討論包括與台灣的防務合作。北京方面譴責這是粗暴干涉中國內政。

據路透社報道，英國議會外交事務委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）率領英國國會下議院外交委員會赴台訪問，與蔡英文會晤後表示，雙方會晤的重點是如何維護印太地區的和平和穩定，以及英國如何發揮作為民主國家的作用。

她說，雙方談到彼此都受到來自不同對手的聯合網絡威脅，她們討論了虛假信息以及傳統的軍事衝突。

報道引述凱恩斯指，她們還談到了國際社會如何共同預防，因此也談到了威懾外交的重要性，防務合作是討論的一部分。

綜合台媒報道，凱恩斯在致辭時表示，呼籲停止阻止台灣參與世界多邊組織的行為，並支持台灣以正式會員身份參與世界衛生組織（WHO）。

蔡英文致詞時說，這是英國國會外交委員會本會期第一次出訪亞洲，並專程訪問台灣，意義非常重大。她並指出，凱恩斯今年2月在英國下議院提出「台英友誼與合作」動議案，多名議員為提升台英關係積極發聲；今年5月英國國會更有超過百名議員聯名致函WHO，力挺台灣參與WHA，令她深刻感受到台英關係的發展受到英國跨黨派議員關注，英國國會支持台灣的力量也越來越大。

蔡英文說，台、英在貿易政策、供應鏈合作及強化經濟韌性等議題已展開策略性合作，目前也有超過30家英國離岸風電業者在台灣設立營運辦公室，她相信未來雙方在各領域會有更多交流，加深彼此的夥伴關係。

中國駐倫敦大使館周四（1日）譴責該代表團的訪問是干涉中國內政。

英國國會代表團訪台 京警告將有力反擊

美媒：北京施壓 歐盟情報機關首長取消訪台

責任編輯：袁瑋婧

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地緣政治 內政 譴責 軍事衝突 國防 外交 蔡英文 英國國會 英國 倫敦

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