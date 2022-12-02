多地防疫鬆綁 北京廣州已准「陽性居家」

內地近日防疫漸鬆綁，繼多地宣布居家老人、網課學生等可不參加核酸檢測後，北京廣州傳出已容許符條件的陽性患者居家隔離。

據第一財經報道，目前在北京、廣州等地，讓符合特殊要求（如孕婦、嬰幼兒、老人等）的無症狀或輕型新冠陽性感染者居家，已部分成為「默認模式」，且無需經過鄰居簽名同意。這項政策的涉及人員也有所擴大，從起初的「符合特殊條件的無症狀、輕症新冠感染者」，已逐漸擴大到「符合居家隔離條件的無症狀、輕症新冠感染者」。

南方都市報引述北京朝陽區某社區工作人員表示，轄區內某小區的兩個樓棟各有1例確診病例，其中1名是高齡老人、1名是孕婦，都在家隔離。同時，對確診病例所在的樓棟單元採取十字花涉及樓層、住戶進行封控管理，至少隔離「5+3」天，期間所有封控住戶每天需要自測抗原。同一單元其他樓層的住戶暫時可以正常出入，按照北京市最新的核酸檢測實施方案進行按需檢測，不需要每日進行核酸檢測。

此前多地調整核酸檢測實施方案，北京、廣州、太原等地宣佈長期居家老人、每日上網課學生等無社會面活動人員可以不參加每日核酸檢測。

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責任編輯：袁瑋婧