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優化防疫後市民急「囤藥」 廣州官方：防範意識增強是好事

社會熱點 22:18 2022/12/02

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疫情重災區廣州近日放寬防疫，多區取消臨時管控，引發市民線上線下囤藥潮。廣州當局今日（2日）表示，大家對疫情的自我防範和保護意識增強，這是好事，目前廣州藥品供應充足，建議大家理性購買。

廣州召開疫情新聞發布會，廣州市市場監督管理局副局長丁力表示，廣州市疫情防控措施調整優化以後，我們也關注到這兩天市民群眾的購藥需求猛增，比如昨天（12月1日），廣州市零售藥店感冒、發熱類藥品1天的銷售記錄達10萬條，是平日的2.5倍。目前廣州市藥品供應充足，建議大家理性購買。市場監管部門根據全市疫情防控工作的新部署新形勢，近期重點開展藥品「保供應穩價格」工作，最大限度保障群眾的購藥需求。

全市藥品生產企業保供應

丁力指，目前廣州市新冠抗原試劑盒的最大產能約每天1050萬人份，全市藥品生產企業堅持不漲價、不停工，全力穩生產、保供應。近期我們對全市7200多家藥店開展了全覆蓋的監督檢查，確保在售藥品藥械來源可溯、質量可控。密切關注線上線下市民訴求，對防疫用品和藥品的市場價格進行動態實時監測，對市民群眾反映的涉嫌價格違法線索，及時調查處理。

丁力提醒，一定要注意用藥安全，藥品是有保質期的，一定要合理購買，不要大量購藥囤藥；用藥前要看清說明書列明的適應症，不要隨意服藥，同類藥品不宜同時服用；同時服用多種藥物時，要先諮詢醫師或藥師；兒童、孕產婦、老人或有基礎病的人群，最好在醫生的指導下服用。

據內媒時代財經報道，11月30日廣州召開新聞發布會宣布大面積解封後，藥店顧客劇增。報道引述某連鎖大藥房資深從業者表示，最近一段時間，在不區分囤藥和正常銷售的前提下，藥房的發燒感冒類藥物銷售增長了30%。囤藥的範圍主要在感冒藥、退燒藥、消炎藥、止咳藥等。其中，個別的抗病毒藥物目前在供應上吃力。

多地防疫鬆綁 北京廣州已准「陽性居家」

石家莊連花清瘟賣斷貨？以嶺藥業：全力保市場供應無漲價計劃

責任編輯：袁瑋婧

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