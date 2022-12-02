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【江澤民逝世】新華社萬字回顧「光輝一生」 12張生平照片曝光（多圖）

社會熱點 21:56 2022/12/02

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新華社今晚（2日）發布萬字長文回顧前國家主席江澤民「偉大光輝的一生」，並發布自其大學畢業至1990年的12張早期照片。

新華社文章稱，江澤民的一生，是光輝的戰鬥的一生。在70多年的革命生涯中，他對共產主義理想堅貞不渝，對黨和人民無限忠誠，矢志不移為黨和人民事業而奮鬥。

文章強調，江澤民擔任黨和國家主要領導職務之際，中國正面臨着國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗。他團結帶領黨的中央領導集體，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，從容應對一系列關係我國主權和安全的國際突發事件，戰勝在政治、經濟領域和自然界出現的困難和風險，特別是成功應對了亞洲金融危機的衝擊、奪取了1998年抗洪搶險鬥爭的全面勝利，保證了改革開放和社會主義現代化建設的航船始終沿着正確方向破浪前進。

文章最後指，新征程上，全黨全軍全國各族人民要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，更加緊密地團結起來，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

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責任編輯：袁瑋婧

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