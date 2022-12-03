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內地增逾3.2萬宗本土感染 北京稱「明起全面放開」消息不實（更新版）

社會熱點 11:09 2022/12/03

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內地新增32827宗本土個案，廣東仍佔最多，有6719宗，近八個案成來自廣州。深圳宣布即日起乘坐公共交通不再查驗核酸證明。

近日，網傳北京市「明天起全面放開」「停止社會面核酸」「取消查驗健康寶」等消息。北京市防控辦澄清消息不實。防控辦表示，北京市整體疫情態勢雖然穩中趨緩，但仍處高位運行且分布面廣，主要流行毒株BF.7傳播力強、隱匿性強，絕不可掉以輕心。

據國家衛健委官網顯示，新增本土個案包括3933宗本土確診和28894宗本土無症狀感染，無新增死亡病例。

新增本土個案中，廣東佔6719宗，北京3313宗，重慶5845宗。

在廣東省，廣州市本土個案有4922宗，深圳有233宗。

優化防疫後市民急「囤藥」 廣州官方：防範意識增強是好事

彭博：政治局會議將釋防疫更務實態度 促經濟增長

昨日廣州疫情防控記者會上，廣州市衛健委副主任張屹表示，本輪疫情廣州市累計報告新冠本土感染者16.27萬例，但無症狀感染者占總數約9成，重症、危重症僅4例，無死亡病例。

單日新增223宗本土個案的深圳，今日開始，乘坐巴士、地鐵、出租車等，進入藥房、公園及室外景點等，只需出示健康碼綠碼，不再查驗核酸檢測證明，但進入農貿市場須查驗72小時核酸陰性證明。

北京則在2日晚間宣布，自下周一（5日）起，公交、地鐵不得拒絕無48小時核酸陰性證明的乘客乘車。網上還傳出，北京部分核酸檢測亭2日晚間已連夜被吊走的相片。

責任編輯：李冰琪

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