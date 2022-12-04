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張文宏：未來新冠控制可能不在於核酸清零 而是降低致病率

社會熱點 14:47 2022/12/04

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國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏發聲指，未來對於病毒流行的控制，可能並不是核酸的清零，而是將有症狀或重症比例降到很低的水平。他又指，當前，對老年人尤其是基礎疾病、慢性病患者等脆弱人群的保護，是走出疫情的關鍵點。

在12月3日舉辦的中華醫學會2022年醫學病毒學大會上，張文宏作出上述表示。他說，隨著新冠病毒出現新變化，當前出現了一些新的臨床特征，防疫模式也逐漸轉變。當前，對老年人尤其是基礎疾病、慢性病患者等脆弱人群的保護，是我們走出疫情的關鍵點。

張文宏還談到病毒進化。他認為，病毒進化的方向，就是在突破人體免疫帶來的壓力，因此會朝著傳播速度越來越快的方向突變，這樣才可以把基因傳出去，從而實現傳播，但通過接種疫苗或者重複感染，會持續給病毒施加壓力，這使病毒每次突變都非常困難，突變的量也正在減少，每一次突變都猶如在縫隙中跳出來。

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但生物進化是有局限的，目前在病毒傳播領域，病毒傳播的速度當前還不可能超越閃電的速度。目前，Omicron的進化方向就被限制住了，不太會在2至3個月內出現跳躍式進化，跳躍式進化需要基因重組。通過疫苗接種、治療手段，尤其是疫苗接種，已使Omicron的傳播受到的限制越來越大。

但張文宏也提及了免疫逃逸的問題，即打疫苗後仍感染的情況。對於如何提高疫苗效力，張文宏建議在接種第三針加強針時，選擇異源接種。另外，他也呼籲未來開展第四針疫苗接種。此外，要在病毒感染早期階段開始用藥，5天內服用藥物，可將脆弱人群的重症率降低90%左右。

張文宏最後指出，依靠我們的科技能力，未來對於病毒流行的控制，可能並不是核酸的清零，而是將有症狀或重症比例降到很低的水平。

林書豪因批評內地隔離設施破舊 被CBA罰1萬元

責任編輯：尹航

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