北京增逾三千宗本土感染 買止咳退燒藥不再需實名登記

北京昨日（3日）新增708宗本土確診及2486宗無症狀感染者，總計超過3000宗感染個案，有384宗是社會面篩查人員。昨日起，市民購買退熱、止咳等藥品不再需要實名登記信息。

綜合內媒報道，北京市市場監管局發布消息，為方便百姓購藥，滿足百姓日常用藥需求，暢通購藥渠道，北京市市場監管局調整「四類藥品」有關購買措施，自12月3日起，市民通過互聯網平台或本市藥店購買退熱、止咳、抗感染、治療咽乾咽痛等「四類藥品」不再需要實名登記信息。

「四類藥品」的功能主治主要針對發熱、咳嗽、乏力等，這些症狀和新冠病毒引起的初期症狀相似。

同一天，北京市衛健委發布消息稱，根據近期北京地區疫情形勢，北京醫學會近日再次啟動北京市新冠肺炎線上醫生咨詢平台，方便市民足不出戶即可獲得疫情防治相關知識和醫學方面的專業指導。

不只是北京，廣州、河北亦對藥店購買「四類藥品」的規定進行調整。其中，河北省與廣州市近兩日相繼發布相關通知或消息，藥店銷售包括「四類藥品」在內的相關藥品，不再進行實名登記上傳。這些措施的調整，是基於新冠病毒特征的變化以及民眾激增的藥品購買需求等現狀。

報道指出，此次北京、廣州、河北地區取消「四類藥品」購藥人員信息登記工作，並未提出本地區無疫情的前提條件。

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責任編輯：尹航

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