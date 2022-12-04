姚洋等6內地學者聯名發文 促優先鬆綁經濟活動

6位知名經濟學家昨天（3日）聯名發表文章，呼籲當局把放開經濟活動放在優先位置，向各界傳遞把發展放在首要任務的明確信號，讓社會經濟生活回歸正軌。

微信公眾號「澤平宏觀」3日下午發表「關於放開經濟活動的建議」，聯名的經濟學家依序為：北京大學國家發展研究院教授姚洋、北京大學國家發展研究院副院長黃益平、復旦大學經濟學院院長張軍、攜程集團董事局主席梁建章、如是金融研究院院長管清友與中國民營經濟研究會副會長任澤平。

文章指出，隨着疫情進入Omicron階段，科學界的共識是致病性減弱、傳染性提升，加上疫苗接種的普及、防控經驗的積累，為優化疫情防控提供了契機，近期各部門各地方正在積極調整。值得重視的是，近年由於疫情反覆，對中國經濟造成了較大衝擊，尤其小微企業和普通民眾面臨較大困境，大量線下業務為主的小微企業面臨生存困境，裁員潮席捲各個行業。

文章因此呼籲，近期把放開經濟活動放在優先位置，放開公共交通、寫字樓、餐館、酒店、物流、商場等場所的經濟活動。統一全國防疫標準，消除全國範圍內出差和旅行的過嚴限制。做好放開經濟活動的輿論宣傳。

文章建議，減少封控範圍，不再進行全區、全市統一大規模核酸檢測等。加強老年人的疫苗接種普及工作，做好脆弱人群的醫療保障。做好Omicron致病性減弱的科學宣傳普及。

文章還建議將2023年GDP增速目標設定為5%以上，向各界傳遞把發展放在首要任務、放開經濟活動的明確信號，以穩定預期、提振各方信心。

文章還提出通過有力措施支持民營經濟發展、提振民營企業信心，加大對製造業轉型升級和實體經濟的支持力度，優化地產調控政策，用好降息、降准、再貸款等金融工具，支持企業加快恢復經濟活動。

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責任編輯：袁瑋婧