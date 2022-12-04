美國愛達荷州州長訪台 將晤蔡英文

台灣的外交部門今天表示，美國愛達荷州（Idaho）州長李睿德（Brad Little）伉儷今天至7日率領經貿考察團訪台，將與台灣地區領導人蔡英文、蘇貞昌會晤。此外，澳洲傳媒指將有跨黨派聯邦眾議院議員訪台，台方回應稱，與台灣友好的澳洲國會歷來均會組團，訪台推動各領域交流合作、深化夥伴關係。

台灣的外交部門上午發布新聞稿表示，李睿德也將見證台灣與愛達荷州簽署商機交流暨產業合作備忘錄，進一步深化雙方在相關產業的夥伴關係；訪團另將拜會台中市政府、台北市進出口商業同業公會、台灣區麵粉工業同業公會等機構，並將參訪相關企業拓展商機。

新聞稿中說明，李睿德十分友台，曾分別於2011年擔任副州長時率州議會領袖團來台訪問；2019年初任州長時，也將台灣列為出訪首站；上個月李睿德順利連任後，即決定再度率經貿團來訪。

新聞稿中還指出，台灣與愛達荷州經貿關係緊密，2021年台灣成為愛達荷州全球最大進口國，過去連續3年也是愛州全球第2大貿易夥伴。今年9月台灣外交部門籌組的「農業貿易友好訪問團」訪問愛達荷州時，李睿德也親自熱烈接待，此次李睿德率經貿考察團訪台，台方期待雙方能進一步，強化已經十分緊密且互利互惠的夥伴關係。

另外，針對澳洲傳媒稱，澳洲6名跨黨派聯邦眾議院議員將於本週訪台，台當局今天回應指，與台灣友好的澳洲國會歷來均會組團，訪台推動各領域交流合作、深化夥伴關係；針對各國相繼訪台，台灣政府表示歡迎。

澳洲跨黨派議員明訪台 總理表態不會同行

責任編輯：尹航

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