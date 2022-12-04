神舟十四號返回艙成功著陸 3太空人安全出艙（多圖）

神舟十四號載人飛船上午11時許與中國太空站組合體分離，啟程返回地球，今晚8時09分成功降落內蒙古東風着陸場。神舟十四號3名太空人陳東、劉洋及蔡旭哲，全部安全返回、健康出艙。神舟十四號載人飛行任務取得圓滿成功。

19時20分，北京航天飛行控制中心通過地面測控站發出返回指令，神舟十四號載人飛船軌道艙與返回艙成功分離。此後，飛船返回制動發動機點火，返回艙與推進艙分離。返回艙成功着陸後，擔負搜救回收任務的搜救分隊及時發現目標並抵達着陸現場。返回艙艙門打開後，醫監醫保人員確認航天員身體健康。

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神舟十四號載人飛船於今年6月5日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。 3名航天員在軌駐留6個月期間，先後進行3次出艙活動，完成空間站艙內外設備及空間應用任務相關設施設備的安裝和調試，開展一系列空間科學實驗與技術試驗，在軌迎接2個空間站艙段、1艘載人飛船、1艘貨運飛船的來訪，與地面配合完成了中國空間站「T」字基本構型組裝建造，與神舟十五號航天員首次完成在軌交接班，見證了貨運飛船與空間站交會對接最快世界紀錄等眾多歷史性時刻。

陳冬成為中國首個在軌駐留時間超過200天的航天員。他形容，在6個月忙碌而又充實的太空之旅，有幸見證中國太空站基本構型建成，為祖國感到驕傲。

責任編輯：蒯宇澄

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