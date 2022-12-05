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內地增近3萬宗新症 北京上海杭州今起續放寬防控

社會熱點 09:52 2022/12/05

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內地昨日（4日）新增4247宗本土確診及25477宗本土無症狀感染，總數近三萬宗。數目居高不下的同時，無症狀感染佔比超過85%，多地今日起繼續放寬防控措施。

北京醫療衛生機構、公交及地鐵，不得拒絕無48小時核酸陰性結果的人士進入。

上海乘坐軌道交通、巴士、輪渡等市內公共交通工具，不再查驗核酸檢測陰性證明。全市公園、景區等室外公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明。

浙江多地，包括杭州、寧波、台州、溫州、紹興、嘉興、金華、舟山、湖州等，不再開展常態化核酸檢測。除養老院、福利院、中小學、幼兒園等特殊場所外，乘坐地鐵、巴士等公共交通工具，進入公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明、不再掃「場所碼」。通過藥店購買「四類」藥品的人員，不再要求核酸檢測和賦碼促檢。

「四類藥品」的功能主治主要針對發熱、咳嗽、乏力等，這些症狀和新冠病毒引起的初期症狀相似。

北京增逾三千宗本土感染 買止咳退燒藥不再需實名登記

遼寧大連今日起，除養老院、福利院、醫療機構外，市民進入其他公共場所、乘坐地鐵和巴士等公共交通工具，不查驗核酸檢測情況。市民通過藥店或互聯網平台購買「一退兩抗」類藥品，不查驗核酸檢測陰性證明，不實名登記信息。

此外，河南鄭州、湖北武漢、山東等地，公共交通不再查驗核酸。

責任編輯：尹航

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