  • 19°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全國追悼江澤民「禁娛一天」 北京環球影城周二閉園

社會熱點 15:21 2022/12/05

分享：

分享：

中共前領導人江澤民日前逝世，明日（6日）上午將在北京人民大會堂舉行追悼大會，當日全國停止公共娛樂活動一天。北京環球影城今日（5日）中午發布公告稱，在悼念活動當天園區將暫時關閉。此前，騰訊、網易等多個平台旗下遊戲已宣布6日暫停服務。

據北京環球度假區官方微博發布的公告，在12月6日全國舉行重要悼念活動當天，北京環球度假區（包括北京環球影城主題公園、北京環球城市大道、環球影城大酒店和諾金度假酒店）將遵照國家有關重要活動安排暫時關閉。

公告指稱，北京環球影城主題公園、北京環球城市大道將於12月7日恢復運營。環球影城大酒店和諾金度假酒店則待確定後另尋通知，對於已購票者將辦理退票。

多款熱門手機停服一日

在此之前，騰訊、網易等多個遊戲平台的多款遊戲，也已發布了在6日停機停服的公告。包括了《地下城與勇士》、《英雄聯盟》、《英雄聯盟手游》、《王者榮耀》等熱門手機遊戲。

至於上海迪士尼樂園方面，在11月下旬短暫重啟營運後，已於11月29日公告，因疫情防控要求暫時關閉至今。

據江澤民治喪委員會日前發布的公告，追悼大會將於12月6日上午十時，在北京人民大會堂舉行。公告稱，追悼大會默哀時，全國人民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘，且各地區各部門要認真組織中共黨員、幹部、群眾收聽收看，全國和中國駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。

有鑑於此，北京天安門廣場已關閉了6日上午時段的民眾參觀預約申請，北京部分地鐵路線、道路也從5日起實施臨時管制。

【江澤民逝世】人行證監會：追悼大會默哀期間停市3分鐘

【江澤民逝世】追悼大會6日在京舉行 全國停止公共娛樂活動

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

責任編輯：蒯宇澄

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【江澤民逝世】多國領袖深切哀悼 安理會會議前全體默哀
2022/12/01
【江澤民逝世】多國領袖深切哀悼 安理會會議前全體默哀
【江澤民逝世】追悼大會6日在京舉行 全國停止公共娛樂活動
2022/12/01
【江澤民逝世】追悼大會6日在京舉行 全國停止公共娛樂活動
【江澤民逝世】新華社萬字回顧「光輝一生」 12張生平照片曝光（多圖）
2022/12/02
【江澤民逝世】新華社萬字回顧「光輝一生」 12張生平照片曝光（多圖）
【江澤民逝世】人行證監會：追悼大會默哀期間停市3分鐘
2022/12/04
【江澤民逝世】人行證監會：追悼大會默哀期間停市3分鐘

你可能感興趣

【江澤民逝世】多國領袖深切哀悼 安理會會議前全體默哀
11:17 2022/12/01
【江澤民逝世】多國領袖深切哀悼 安理會會議前全體默哀
【江澤民逝世】追悼大會6日在京舉行 全國停止公共娛樂活動
18:30 2022/12/01
【江澤民逝世】追悼大會6日在京舉行 全國停止公共娛樂活動
【江澤民逝世】新華社萬字回顧「光輝一生」 12張生平照片曝光（多圖）
21:56 2022/12/02
【江澤民逝世】新華社萬字回顧「光輝一生」 12張生平照片曝光（多圖）
政治 公園 環球影城 中國共產黨 江澤民 迪士尼樂園 北京 上海 中國

下一篇文章

網傳武漢大學不斷爆疫 逾百學生雨中抗議要求提前返鄉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

姚洋等6內地學者聯名發文 促優先鬆綁經濟活動
姚洋等6內地學者聯名發文 促優先鬆綁經濟活動
神舟十四號返回艙成功著陸 3太空人安全出艙（多圖）
神舟十四號返回艙成功著陸 3太空人安全出艙（多圖）
張文宏：未來新冠控制或不在於核酸清零 而是降低致病率
張文宏：未來新冠控制或不在於核酸清零 而是降低致病率
內地增近3萬宗新症 北京上海杭州今起續放寬防控
內地增近3萬宗新症 北京上海杭州今起續放寬防控
林毅夫：新加坡30年間反超香港 與政府角色有關
林毅夫：新加坡30年間反超香港 與政府角色有關
湖南漢疫苗記錄更新到第三針 家屬驚：人已走7日 一針都沒打
湖南漢疫苗記錄更新到第三針 家屬驚：人已走7日 一針都沒打
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款