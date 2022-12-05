全國追悼江澤民「禁娛一天」 北京環球影城周二閉園

中共前領導人江澤民日前逝世，明日（6日）上午將在北京人民大會堂舉行追悼大會，當日全國停止公共娛樂活動一天。北京環球影城今日（5日）中午發布公告稱，在悼念活動當天園區將暫時關閉。此前，騰訊、網易等多個平台旗下遊戲已宣布6日暫停服務。

據北京環球度假區官方微博發布的公告，在12月6日全國舉行重要悼念活動當天，北京環球度假區（包括北京環球影城主題公園、北京環球城市大道、環球影城大酒店和諾金度假酒店）將遵照國家有關重要活動安排暫時關閉。

公告指稱，北京環球影城主題公園、北京環球城市大道將於12月7日恢復運營。環球影城大酒店和諾金度假酒店則待確定後另尋通知，對於已購票者將辦理退票。

多款熱門手機停服一日

在此之前，騰訊、網易等多個遊戲平台的多款遊戲，也已發布了在6日停機停服的公告。包括了《地下城與勇士》、《英雄聯盟》、《英雄聯盟手游》、《王者榮耀》等熱門手機遊戲。

至於上海迪士尼樂園方面，在11月下旬短暫重啟營運後，已於11月29日公告，因疫情防控要求暫時關閉至今。

據江澤民治喪委員會日前發布的公告，追悼大會將於12月6日上午十時，在北京人民大會堂舉行。公告稱，追悼大會默哀時，全國人民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘，且各地區各部門要認真組織中共黨員、幹部、群眾收聽收看，全國和中國駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。

有鑑於此，北京天安門廣場已關閉了6日上午時段的民眾參觀預約申請，北京部分地鐵路線、道路也從5日起實施臨時管制。

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責任編輯：蒯宇澄