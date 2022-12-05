【江澤民出殯】習近平胡錦濤等醫院送別 護送遺體到八寶山火化

前國家主席江澤民今日（5日）出殯，國家主席習近平等領導人今日到醫院為江澤民送別，並護送其遺體至八寶山火化。

據新華社報道，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等到中國人民解放軍總醫院為江澤民送別，並護送江澤民的遺體到八寶山革命公墓火化。胡錦濤也前往醫院為江澤民同志送別。

報道指，中國人民解放軍總醫院告別室上方懸掛着黑底白字橫幅，上面寫着：「江澤民同志永垂不朽」，橫幅下方正中是江澤民的大幅彩色遺像。江澤民的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋着鮮紅的中國共產黨黨旗。4名禮兵持槍肅立，守護在兩旁。江澤民遺體前擺放着其夫人王冶坪率全家敬獻的花籃，花籃的緞帶上寫着：「你永遠活在我們心中」。告別室內擺放着習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡錦濤和中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委、各民主黨派和全國工商聯、各人民團體、首都各界群眾敬獻的花圈。

上午10時，在低回的哀樂聲中，習近平等人，胸佩白花、臂戴黑紗緩步來到告別室，在江澤民的遺體前肅立。習近平等向江澤民的遺體三鞠躬，表達對江澤民的崇高敬意和深切緬懷。隨後，習近平等向江澤民的夫人王冶坪和親屬表示深切慰問。

10時15分，8名禮兵荷靈，伴着哀樂緩緩走出告別室。習近平等護送江澤民的遺體上靈車。

10時25分，在習近平等黨和國家領導同志，治喪委員會辦公室成員和江澤民親屬的護送下，靈車徐徐駛向八寶山革命公墓。當靈車啟動時，在場送別的同志悲痛肅立，向江澤民的靈車行注目禮。

10時45分，靈車駛進八寶山革命公墓。在大禮堂，習近平等和江澤民親屬向江澤民作最後的訣別。

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責任編輯：袁瑋婧