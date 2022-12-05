Tesla上海工廠11月交付超10萬輛 再創單月新高

新華社報導，特斯拉（Tesla）上海超級工廠11月交付量達100,291輛，再創月度交付新高。今年前11個月，Tesla上海超級工廠累計交付量超過65萬輛。

報道引述全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，儘管11月汽車市場的消費整體承壓，但新能源汽車卻「產銷兩旺」，尤其是頭部企業的產銷量遠超行業平均。其中，Tesla上海超級工廠前11月的交付量，遠超2021年全年交付的484,130輛，預計超級工廠今年有望衝擊75萬輛的年銷量。

「市場對新能源汽車持續看好，這不僅是新能源汽車本身的品牌和質量走強，也是配套設施不斷建設、冬季充電焦慮得到緩解帶來的結果，加上『退補』激發的消費，形成了新能源汽車的消費紅火。」崔東樹說。

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Telsa副總裁陶琳亦表示，目前Telsa上海超級工廠產業鏈本土化率超過95%，正助力中國新能源汽車行業，構建起世界領先的完善產業結構和強勁消費潛力，環繞著Telsa上海超級工廠，長三角多地的汽車產業上下游企業加速聚集。

不過，彭博引述消息人士報導，Tesla上海工廠計劃最快本周實施減產，減產幅度或達20%，是中國需求不如預期的最新跡象。

責任編輯：易燕丹

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