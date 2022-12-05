央視引述專家解讀：Omicron致肺炎或重症比例較流感低

內地近期防疫鬆綁，官方亦不斷宣傳Omicron（內地稱奧密克戎）致病力減弱。央視新聞最新發表專家權威解讀指，Omicron變異株導致肺炎或重症比例比流感低。

據央視新聞，國務院聯防聯控機制邀請呼吸危重症專家、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉解讀表示，國際和國內監測數據證實，奧密克戎變異株及其進化分支的致病力和毒力相比原始株和Delta（內地稱德爾塔）等變異株明顯減弱。

童朝暉指出，其實奧密克戎也已經變了好幾個分支，從臨床觀察到它的特點包括，傳播性比較強，比原來那些原始株要快，但是它主要還是以上呼吸道的症狀為主，也就是說很多人，甚至都沒有像高熱發燒情況，只是中低熱，然後嗓子不舒服、咳嗽。

童朝暉又指，從國內這段時間來看，各個省市無症狀加輕型的比例在90%以上。普通型即肺裡有影子（有肺炎）的都不多。重型危重型即要靠吸氧、要給氧療的比例就更少。據他在北京的定點醫院去查房會診的情況看，真正因為新冠肺炎導致的需要住院、需要插管上呼吸機的也就三四例。

童朝暉表示，奧密克戎變異株引起重症和死亡的比例明顯低於之前原始株和關切變異株，這既是奧密克戎變異株的特點，也與人群接種疫苗免疫水平提高和國家採取的積極預防策略有關。與2009年全球流感流行時期相比，目前奧密克戎變異株導致肺炎或者重症、危重症的比例相對較低。

責任編輯：蒯宇澄

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