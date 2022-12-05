  • 17°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 20:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

央視引述專家解讀：Omicron致肺炎或重症比例較流感低

社會熱點 20:07 2022/12/05

分享：

分享：

內地近期防疫鬆綁，官方亦不斷宣傳Omicron（內地稱奧密克戎）致病力減弱。央視新聞最新發表專家權威解讀指，Omicron變異株導致肺炎或重症比例比流感低。

據央視新聞，國務院聯防聯控機制邀請呼吸危重症專家、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉解讀表示，國際和國內監測數據證實，奧密克戎變異株及其進化分支的致病力和毒力相比原始株和Delta（內地稱德爾塔）等變異株明顯減弱。

童朝暉指出，其實奧密克戎也已經變了好幾個分支，從臨床觀察到它的特點包括，傳播性比較強，比原來那些原始株要快，但是它主要還是以上呼吸道的症狀為主，也就是說很多人，甚至都沒有像高熱發燒情況，只是中低熱，然後嗓子不舒服、咳嗽。

童朝暉又指，從國內這段時間來看，各個省市無症狀加輕型的比例在90%以上。普通型即肺裡有影子（有肺炎）的都不多。重型危重型即要靠吸氧、要給氧療的比例就更少。據他在北京的定點醫院去查房會診的情況看，真正因為新冠肺炎導致的需要住院、需要插管上呼吸機的也就三四例。

童朝暉表示，奧密克戎變異株引起重症和死亡的比例明顯低於之前原始株和關切變異株，這既是奧密克戎變異株的特點，也與人群接種疫苗免疫水平提高和國家採取的積極預防策略有關。與2009年全球流感流行時期相比，目前奧密克戎變異株導致肺炎或者重症、危重症的比例相對較低。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

知多啲

優化防疫後市民急「囤藥」 廣州官方：防範意識增強是好事
優化防疫後市民急「囤藥」 廣州官方：防範意識增強是好事
習近平會晤歐盟理事會主席 罕見回應抗議、釋防疫鬆綁信號
習近平會晤歐盟理事會主席 罕見回應抗議、釋防疫鬆綁信號
路透社：內地最早周三宣布防疫新10條
路透社：內地最早周三宣布防疫新10條
深圳上海宣布：辦公及各類公共場所 皆不再查驗核酸證明
深圳上海宣布：辦公及各類公共場所 皆不再查驗核酸證明
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 流感

下一篇文章

Tesla上海工廠11月交付超10萬輛 再創單月新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

張文宏：未來新冠控制或不在於核酸清零 而是降低致病率
張文宏：未來新冠控制或不在於核酸清零 而是降低致病率
內地增近3萬宗新症 北京上海杭州今起續放寬防控
內地增近3萬宗新症 北京上海杭州今起續放寬防控
林毅夫：新加坡30年間反超香港 與政府角色有關
林毅夫：新加坡30年間反超香港 與政府角色有關
湖南漢疫苗記錄更新到第三針 家屬驚：人已走7日 一針都沒打
湖南漢疫苗記錄更新到第三針 家屬驚：人已走7日 一針都沒打
神舟十四號返回艙成功著陸 3太空人安全出艙（多圖）
神舟十四號返回艙成功著陸 3太空人安全出艙（多圖）
姚洋等6內地學者聯名發文 促優先鬆綁經濟活動
姚洋等6內地學者聯名發文 促優先鬆綁經濟活動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款