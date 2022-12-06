江澤民追悼大會召開 習近平：極其沉痛悼念

前國家主席江澤民的追悼大會今早10點於北京人民大會堂舉行。國家主席習近平致悼詞，他表示，全黨全軍全國各族人民，為失去江澤民這樣一位偉大人物感到無限悲痛，世界各國人民、各國領導人和各方面國際友人也表示深切哀悼。

習近平說，特別是黨的十三屆四中全會以後13年黨和國家取得的巨大成就，同江澤民的雄才大略、關鍵作用、高超政治領導藝術是分不開的。

全國民眾將默哀3分鐘，期間一切有汽笛的地方全程鳴笛，防空警報亦會鳴響3分鐘。全國及駐外使領館，以及駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一日。 默哀期間，內地金融市場停市3分鐘。

在香港，港股如常交易，但中環交易廣場的外部顯示屏，會暫停顯示市場數據3分鐘。金市開市後亦會停市3分鐘。所有政府船隻在追悼大會默哀時鳴笛三分鐘。追悼大會當日，全港所有政府機構包括香港境外辦事處的國旗和區旗下半旗誌哀。政府官員不出席任何公共娛樂活動，所有由政府舉辦或資助的娛樂及慶祝活動應按情況安排延期或取消。

習近平：江澤民是中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者

國家主席習近平致悼詞。習近平表示，江澤民同志是全黨全軍全國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。

我們愛戴江澤民同志，懷念江澤民同志，是因為他把畢生心血和精力都獻給了中國人民，為爭取民族獨立、人民解放和實現國家富強、人民幸福鞠躬盡瘁、奮鬥終身。特別是黨的十三屆四中全會以後13年黨和國家取得的巨大成就，同江澤民同志的雄才大略、關鍵作用、高超政治領導藝術是分不開的。江澤民同志為黨和人民建立了不朽功勛，贏得了全黨全軍全國各族人民衷心愛戴和國際社會廣泛贊譽！

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習近平提到江澤民的生平時說，20世紀80年代末90年代初，國際國內發生嚴重政治風波，世界社會主義出現嚴重曲折，一些西方國家對中國進行所謂「制裁」，我國社會主義事業發展面臨空前巨大的困難和壓力。在這個決定黨和國家前途命運的重大歷史關頭，江澤民同志帶領黨的中央領導集體，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，毫不動搖堅持經濟建設這個中心，旗幟鮮明堅持四項基本原則，堅持改革開放，堅決開展治理整頓，全面加強意識形態工作，深入開展黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，加強黨同人民群眾的聯繫，積極展開外交鬥爭，堅決維護國家的獨立、尊嚴、安全、穩定，捍衛了中國特色社會主義偉大事業。經過艱苦努力，黨和人民成功穩住了改革發展大局，為我國發展打下了堅實基礎。

從黨的十三屆四中全會到黨的十六大的13年中，國際形勢風雲變幻，我國改革開放和社會主義現代化建設進程波瀾壯闊。在國際國內十分複雜的形勢下，江澤民同志帶領黨的中央領導集體，高舉馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論偉大旗幟，堅持黨的基本路線不動搖，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，堅定不移堅持和發展中國特色社會主義。

江澤民領導確立了黨在社會主義初級階段的基本綱領

習近平說，江澤民提出抓住機遇、深化改革、擴大開放、促進發展、保持穩定的基本方針，全面闡述了正確處理社會主義現代化建設中的十二大關係，深化了我們對社會主義現代化建設規律的認識，強調抓住機遇而不可喪失機遇、開拓進取而不可因循守舊，領導我們制定和實施了促進改革發展穩定的一系列方針政策和重大戰略。

他領導我們確定了黨在社會主義初級階段的基本綱領，為我們堅持和發展中國特色社會主義事業提供了有力指導。他領導我們確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架，確立了社會主義初級階段公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度和按勞分配為主體、多種分配方式並存的分配制度，銳意推進經濟體制改革、政治體制改革、文化體制改革和其他各方面改革。

他對全面建設小康社會、實現第三步戰略目標進行了前瞻性的戰略思考，強調要在本世紀頭20年集中力量全面建設惠及十幾億人口的更高水平的小康社會。他強調，財大才能氣粗，落後就要挨打，必須把發展作為黨執政興國的第一要務，聚精會神搞建設、一心一意謀發展。他提出堅持「引進來」和「走出去」相結合，以開放促改革促發展，領導我們加入世界貿易組織，形成對外開放新格局。

他領導我們發展社會主義民主政治，實施依法治國基本方略，發展社會主義先進文化，實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭。他始終以寬廣的世界眼光洞察世界形勢發展總趨勢，提出一系列外交和國際戰略思想，積極推動世界走向多極化，推進國際關係民主化，尊重世界多樣性，推動成立上海合作組織，領導我們打開外交工作嶄新局面。

他強調治國必先治黨、治黨務必從嚴，強調講學習、講政治、講正氣，提出推進黨的建設新的偉大工程，強調要解決好提高領導水平和執政水平、增強拒腐防變和抵御風險的能力兩大歷史性課題，堅定不移推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，始終保持共產黨人的蓬勃朝氣、昂揚銳氣、浩然正氣，始終保持黨的先進性和純潔性。他領導我們正確處理改革發展穩定關係，推動社會主義物質文明、政治文明、精神文明建設和黨的建設取得舉世矚目的新進展，成功把中國特色社會主義推向21世紀。

江澤民同志深刻洞察世界新軍事變革的發展趨勢，主持制定了新時期軍事戰略方針，強調要推進中國特色軍事變革，堅定不移走中國特色的精兵之路，加強人民軍隊革命化、現代化、正規化建設。他強調：「我這些年集中精力抓的問題，一言以蔽之，就是我軍能否打得贏、不變質。」他強調，要毫不動搖堅持黨對人民軍隊的絕對領導，部隊要做到政治合格、軍事過硬、作風優良、紀律嚴明、保障有力，永葆人民軍隊性質、本色、作風，把軍事鬥爭准備的基點放到打贏信息化條件下的局部戰爭上來，加快國防和武器裝備發展。他作出軍隊、武警部隊和政法機關必須徹底停止一切經商活動的戰略性決策。在江澤民同志親自領導和大力推動下，我國國防和軍隊現代化建設取得了巨大成就。

江澤民同志堅持解放思想、實事求是、與時俱進，尊重實踐，尊重群眾，圍繞建設中國特色社會主義這個主題提出了一系列新思想新觀點新論斷，為堅持和發展黨的基本理論、基本路線、基本綱領、基本經驗作出了傑出貢獻。特別是他集中全黨智慧創立了「三個代表」重要思想，進一步回答了什麼是社會主義、怎樣建設社會主義的問題，創造性回答了建設什麼樣的黨、怎樣建設黨的問題，深化了我們對新的時代條件下推進中國特色社會主義事業、加強黨的建設的規律的認識，以新的思想、觀點、論斷，繼承、豐富、發展了馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論。

江澤民領導中國成功抵御亞洲金融危機衝擊

黨的十三屆四中全會以後13年中，江澤民同志領導我們從容應對一系列關係我國主權和安全的國際突發事件，戰勝在政治、經濟領域和自然界出現的困難和風險，特別是領導我們成功抵御亞洲金融危機衝擊、戰勝1998年特大洪澇災害等，保證了改革開放和社會主義現代化建設的航船始終沿著正確方向破浪前進。

江澤民同志高度重視事關黨和人民事業的重大戰略問題。在籌備黨的十六大期間，他主動提出不再擔任中央領導職務，並從中央委員會退下來，以利於促進黨和國家高層領導新老交替。黨中央同意了江澤民同志的請求。2004年，他又主動提出辭去他擔任的黨和國家中央軍事委員會主席的職務，充分體現了他對黨和國家事業發展的深謀遠慮。

習近平還提到江澤民從領導崗位退下來後，堅決擁護和支持黨中央工作，關心中國特色社會主義偉大事業，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

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責任編輯：尹航

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