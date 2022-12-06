【江澤民逝世】習近平致悼詞　強調全面推進改革開放、敢於鬥爭

前國家主席江澤民的追悼大會今日舉行，國家主席習近平致悼詞。他回顧江澤民的生平時表示，新征程要全面推進改革開放，不斷完善中國特色社會主義制度；要保持只爭朝夕、奮發有為的奮鬥姿態和越是艱險越向前的鬥爭精神；要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，弘揚全人類共同價值，推動構建人類命運共同體，同世界上一切進步力量攜手前進。

習近平談治黨：增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」

習近平說，江澤民同志的逝世，對我黨我軍我國各族人民是不可估量的損失。黨中央號召全黨全軍全國各族人民，化悲痛為力量，繼承江澤民同志的遺志，以實際行動表達我們的悼念，在中國特色社會主義道路上不斷譜寫黨和國家事業發展新篇章。

——馬克思主義是我們立黨立國、興黨興國的根本指導思想。江澤民同志留給我們的最可寶貴的財富，就是「三個代表」重要思想。他表示：「我提出這個問題，是經過了長時期思考的。」「三個代表的思想，不是憑空產生的，而是我們十三年來在理論和實踐上不斷探索和開拓的結果。」「三個代表」重要思想是黨必須長期堅持的指導思想。新征程上，我們一定要堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，堅持一切從實際出發，不斷回答中國之問、世界之問、人民之問、時代之問，始終保持馬克思主義的蓬勃生機和旺盛活力。

江澤民追悼大會召開 習近平：極其沉痛悼念 （附直播鏈接）

——中國共產黨領導是黨和人民事業風雨無阻向前進的根本保證。江澤民同志語重心長地說：「我作為一名老共產黨員，真誠地希望全黨同志特別是中央各位同志時時刻刻把黨放在心中最高的位置，時時刻刻在各項工作中自覺堅持和維護黨的領導，這是我們黨和國家的希望所在。」新征程上，我們一定要保持「趕考」的清醒和堅定，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，弘揚偉大建黨精神，不忘初心使命，勇於推進自我革命，確保黨在新時代堅持和發展中國特色社會主義的歷史進程中始終成為堅強領導核心。

——中國特色社會主義道路是當代中國大踏步趕上時代、引領時代發展的康莊大道。2001年，江澤民同志在慶祝中國共產黨成立80周年大會上強調，80年的實踐啟示我們，必須堅定不移走自己的路，這是總結我們黨的歷史得出的最基本的經驗。新征程上，我們一定要堅持中國特色社會主義道路，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，堅持自信自強、守正創新，在自己選擇的正確道路上昂首闊步走下去，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

——人民是決定黨和國家前途命運的根本力量。江澤民同志對人民無限忠誠，心中始終裝著人民。他提出要「以人民群眾為本」，反復強調「最大多數人的利益是最緊要和最具有決定性的因素。這是馬克思主義的基本觀點」，必須不斷實現好、維護好、發展好最廣大人民的根本利益。新征程上，我們一定要堅持人民至上，全心全意為人民服務，貫徹以人民為中心的發展思想，發展全過程人民民主，始終保持同人民群眾的血肉聯系，始終同人民同呼吸、共命運、心連心，推動人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。

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習近平：全面推進改革開放

——改革開放是決定當代中國前途命運的關鍵一招。江澤民同志強調：「通過理論創新推動制度創新、科技創新、文化創新以及其他各方面的創新，不斷在實踐中探索前進，永不自滿、永不懈怠，這是我們要長期堅持的治黨治國之道。」新征程上，我們一定要準確識變、科學應變、主動求變，貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，全面推進改革開放，不斷完善中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化，不斷贏得優勢、贏得主動、贏得未來。

——中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國。江澤民同志強調，我們必須順應歷史潮流，推動建立公正合理的國際政治經濟新秩序，爭取長期和平國際環境，全面維護我國國家安全和利益，不斷為人類和平與發展的崇高事業作出新的更大貢獻。新征程上，我們一定要堅持胸懷天下，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，弘揚全人類共同價值，推動共建「一帶—路」高質量發展，推動建設新型國際關係，推動構建人類命運共同體，同世界上一切進步力量攜手前進。

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——敢於鬥爭、敢於勝利是中國共產黨和中國人民不可戰勝的強大精神力量。江澤民同志強調：「我們黨正在領導人民進行建設社會主義現代化的偉大鬥爭，不可避免地會遇到許多複雜情況，國際國內的嚴峻形勢和不同社會制度、不同思想體系的對立和鬥爭，經常考驗著每個黨員。」「要有壓倒一切敵人的英雄氣概。」「人不能低下高貴的頭。」新征程上，我們一定要保持只爭朝夕、奮發有為的奮鬥姿態和越是艱險越向前的鬥爭精神，掌握歷史主動，增強全黨全國各族人民的志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓，全力戰勝前進道路上各種困難和挑戰。

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責任編輯：尹航

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