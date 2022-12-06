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美國歐盟考慮對中國鋼鋁徵收新關稅 京回應（更新版）

經濟脈搏 15:53 2022/12/06

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美國和歐盟正在考慮對中國鋼、鋁徵收新的關稅，作為減少碳排放和應對全球產能過剩措施的一部分。

15：53更新中國外交部回應

在北京，外交部發言人毛寧說，她不了解關稅的具體情況。但作為原則，中方一貫反對違反世貿規則，單方面非法加征關稅，這不利於任何一方。中方也將采取一切必要措施維護自身的正當權益。

彭博社報道，知情人士透露，美國和歐盟將尋求利用通常用於貿易爭端的關稅措施來推進其氣候議程，此舉將標誌著一種新的措施。

因相關討論尚未公開而不願具名的知情人士稱， 該想法目前仍處於初始階段，還沒有正式提出。其中一位知情人士稱，與歐盟達成協議，包括如何確定適用關稅的門檻等具體細節，最快預計也要到明年晚些時候，並補充稱即使這個時間表也是偏樂觀的。

美國貿易代表署：延長對中國與新冠相關產品的關稅豁免

戴琪談美國對華關稅：為創造公平競爭環境 並非懲罰或制裁

知情人士稱，新框架建立在去年美國-歐盟相關協議的基礎上，主要針對中國這個全球最大的碳排放國和鋼鋁生產國，以及其他污染大國。

報道稱，在中美兩國已承諾共同應對氣候變化之際，該關稅計劃可能會加深北京與華盛頓之間的分歧。不過，對於因貿易摩擦而受損的美歐關係來說，美國和歐盟在共同應對氣候危機方面的磋商，或是一個積極跡象。

責任編輯：李冰琪

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