人行降準落地後 分析料5年期以上LPR下調概率大幅上升

人行降準0.25個百分點昨日（5日）正式落地。本次降準共計釋放長期資金約5000億元（人民幣，下同）。市場關注貨幣政策是否會進一步加大實施力度，緊接着會否降息。

人行昨日正式降低金融機構存款準備金率0.25個百分點，這是年內人行第二次降準。此次降準共計釋放長期資金約5000億元。下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%。

人行表示，這次降準一方面可以保持市場流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，加大對實體經濟的支持力度，支持經濟質的有效提升和量的合理增長。同時，將增加金融機構長期穩定的資金來源。降準可以降低金融機構資金成本每年約56億元，通過金融機構傳導後，可以促進降低實體經濟綜合融資成本。

內地11月財新服務業PMI降至46.7 為6月來新低

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，短期內政策利率下調的可能性較小。本輪疫情對生產、物流、消費、投資等經濟活動的擾動效應有所弱化，這會在一定程度上減輕四季度的經濟下行壓力。短期內下調中期借貸便利（MLF）利率的必要性不大。至於未來降息能否落地，主要取決於今年底至明年初的經濟運行狀況。

關於政策利率下調的時間窗口，平安證券首席經濟學家鍾正生判斷，可能會出現在明年二季度。MLF利率調整牽一發而動全身，需綜合考慮內外部約束。預計明年一季度中國CPI按年漲幅將出現階段性高點，二季度前後海內外經濟「增長差」逐步逆轉，國際資本流動形勢趨於緩和，此時降息空間逐步打開。

分析料12月5年期以上LPR下調的概率大幅上升

至於本次降準是否會帶動12月貸款市場報價利率（LPR）下行，市場觀點存在一定分化。

華創證券研究所所長助理、首席宏觀分析師張瑜認為，在當前商業銀行淨息差處於歷史低位的背景下，56億元的成本調降或不足以支撑LPR的調降。在不降息的情況下，12月LPR能順勢調降的概率相對較低。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，由於短期內政策利率保持穩定，同時本次降準幅度較小，預計不足以帶動12月LPR的調降。進一步降低融資成本，仍有賴於後續MLF利率下調以及銀行負債端成本的下行。下一步，降低存量普惠小微貸款利率和存量高成本按揭貸款利率，將是降低實體經濟綜合融資成本的重要落地方向。

姚洋等6內地學者聯名發文 促優先鬆綁經濟活動

不過，王青認為，本次降準落地後，12月5年期以上LPR下調的概率大幅上升。考慮到本次降準降低了金融機構資金成本，疊加9月以來商業銀行啟動的新一輪存款利率下調這一因素，即使MLF利率在12月保持穩定，5年期以上LPR下調幾乎已成定局。在2021年12月和2022年4月降准後，LPR都在MLF利率保持穩定的背景下實施了下調。年底前，1年期LPR則有望保持穩定。

「LPR下調仍存在必要性。」中信証券首席經濟學家明明也認為，在「寬信用」政策組合下，實體部門信貸需求有所回暖，但從絕對水平來看仍處於相對低位。尤其是房地產行業的信貸恢復節奏和恢復效果仍存在不確定性。在實體部門內生信貸需求完全修復前，LPR下調存在必要性。明明預計，明年1月，5年期以上LPR或繼續下調。

展望未來進一步降準的空間，鍾正生表示，從補充流動性缺口的角度看，預計2023年準備金率或有0.5至1個百分點的下調空間。張瑜認為，未來降準降息仍值得期待，何時為窗口期，主要看全球加息交易情況。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道