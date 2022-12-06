據報北京配合調查 長江存儲等暫不轉入美黑名單

知情人士透露，拜習會後，北京開始配合美方調查，以確保美國的尖端技術不會被中國軍方所用，長江存儲等多家中國企業有望從「未經核實清單」中排除。

彭博社引述知情人士說，中國商務部正在幫助國內企業通過美國的最終用途檢查。根據美國的要求，企業只有通過此類檢查才能被剔除出「無法驗證」（Unverified）名單。

美國10月7日將31家中國企業或實體納入「未經核實清單」(unverified list)，包含記憶體芯片大廠長江存儲、北方華創、先導先進等。加上之前已在清單上的另外50家企業。

據報道，「無法驗證」名單上的中國公司從10月7日起需在60天內證明產品最終用途不會涉及國防，否則這些企業會被美國列入實體名單，進了該黑名單的公司被禁止與美國企業或使用美國來源的技術的企業進行生意往來，除非那些美國企業獲得華盛頓頒發的許可證。

但知情人士說，星期一預計不會有消息宣佈。目前尚不清楚哪些中國公司已經接受了美國的檢查。

在拜登政府針對中國獲取半導體技術和工具的渠道實施廣泛限制以後，中美關係在10月份進一步惡化，當時一些分析認為兩國幾乎沒有和解的可能。

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責任編輯：袁瑋婧





